ประโลมใจ! ทหารยูเครน บรรเลงเพลง Don’t Worry, Be Happy ปลอบขวัญเหยื่อสงครามรัสเซีย (รวมคลิป)

เป็นอีกคลิปวิดีโอที่ช่วยปลอบประโลมใจชาวยูเครนที่กำลังเผชิญห้วงเวลาอันยากลำบากอย่างยิ่งจากการถูกกองทัพรัสเซียรุกราน โดยเป็นคลิปวิดีโอที่ทหารยูเครนยืนเล่นดนตรีบรรเลงเพลง “Don’t Worry, Be Happy” ผลงานเพลงฮิตในปี 1988 ของ บ็อบบี แมคเฟอร์ริน ศิลปินเพลงชาวอเมริกัน ในการให้กำลังชาวยูเครนอยู่หน้าบังเกอร์ป้องกันภัยบริเวณโรงละครโอเปร่าและบัลเล่ต์ ในเมืองโอเดซา ทางตอนใต้ของยูเครน

Don’t worry, be happy. In front of the barricades protecting now Opera House in #Odessa #Ukraine️ . @diariARA pic.twitter.com/KbquaYUEIK

— Cristina Mas (@cristinamas_) March 8, 2022