เปิดนาที นายกฯเล็กยูเครนถูกทหารรัสเซียลากตัวออกจากตึก เซเลนสกีซัดลักพาตัว

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า คลิปวิดีโอที่เผยแพร่กันทั่วโลกอินเตอร์เน็ตอ้างว่า บุคคลในคลิปที่ถูกกลุ่มทหารลากตัวออกจากตึกคือนายอีวาน เฟโดรอฟ นายกเทศมนตรีเมืองเมลิโตปอล เมืองทางตอนใต้ของยูเครน โดยประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนระบุว่านี่เป็นการลักพาตัวและเป็นอาชญากรรมต่อประชาธิปไตย

ในขณะที่เว็บไซต์ข่าวnpr.org รายงานอ้างแถลงการณ์ของกระทรวงต่างประเทศยูเครนว่า ผู้ว่าการเมืองเมลิโตปอลถูกชาวรัสเซียลักพาตัวไป เมื่อวันที่ 11 มีนาคม และจากข้อมูลของรัฐสภายูเครน ระบุว่า นายเฟโดรอฟถูกควบคุมตัวโดยคน 10 คน ขณะที่อยู่บริเวณใจกลางเมือง และคนกลุ่มนั้นเอาถุงพลาสติกครอบหัวเขา

The mayor of #Melitopol Ivan Fedorov was kidnapped, said Anton Gerashchenko

According to him, Fyodorov refused to cooperate with the Russian military occupying the city. He was detained at the city crisis center, where he was in charge of the city's life support. pic.twitter.com/mCzfCzDWzQ

