รัสเซียยิงมิสไซล์ถล่มฐานทัพอากาศยูเครน คลังน้ำมัน-โกดังอาวุธระเบิด (คลิป)

สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มีนาคม เกิดเหตุขีปนาวุธถล่มฐานทัพอากาศ เมืองวาซิลคีฟ ทางตอนใต้ของกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน

นายกเทศมนตรีเมืองวาซิลคีฟกล่าวว่า การโจมตีดังกล่าวทำให้รันเวย์และคลังน้ำมันได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นสาเหตุให้คลังเก็บอาวุธระเบิดไปด้วย

ในขณะที่เมืองอื่นๆในยูเครน อย่างเมืองเชอร์นิกอฟ ทางตอนเหนือของยูเครน ก็ถูกขีปนาวุธโจมตีอย่างหนักเช่นเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ระบบประปาพังเสียหายทั้งหมดและประชาชนในเมืองมีไฟฟ้าใช้ในบางพื้นที่เท่านั้น

ส่วนที่เมืองมิโคลาอีฟ เมืองท่าทางตอนใต้ของยูเครน ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองเคอร์ซอนที่ถูกรัสเซียยึดไปแล้ว ก็ถูกขีปนาวุธโจมตีอย่างหนักเช่นเดียวกัน โดยโรงพยาบาลด้านโรคมะเร็งที่เมืองแห่งนี้ก็ถูกโจมตีด้วยเช่นเดียวกัน

Ammunition depot in Vasylkiv, Kyiv Oblast, on fire.

According to Kyiv Oblast police, the fire broke out following a heavy Russian attack with 6 missiles at the local military airfield at about 7 a.m.

Video: Kyiv Oblast Police pic.twitter.com/jUuUFxfnk7

