ชมคลิป วินาที บก.ข่าวรัสเซีย ถือป้ายประท้วงกลางรายการสด ก่อนโดน ตร.รวบ

จากกรณีมีรายงานข่าวบรรณาธิการข่าวของช่อง “แชแนลวัน” สถานที่ข่าวของรัฐบาลรัสเซีย ได้ถือป้ายวิ่งออกไปยืนด้านหลังผู้ประกาศข่าวขณะกำลังมีการถ่ายทอดสด โดยข้อความที่เขียนไว้เป็นภาษารัสเซียยังบอกด้วยว่า “อย่าไปเชื่อโฆษณาชวนเชื่อ พวกเขากำลังโกหกคุณ คนรัสเซียต่อต้านสงคราม” ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวในเวลาต่อมา

ล่าสุด โลกออนไลน์ได้แชร์คลิปวิดีโอดังกล่าวกันในทวิตเตอร์ แสดงให้เห็นวินาทีที่ บก.ข่าวคนดังกล่าววิ่งเข้าไปในฉากระหว่างที่ผู้ประกาศกำลังรายงานข่าว โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากรัสเซียนำกำลังบุกเข้าไปในยูเครน และทำสงครามกับกองทัพยูเครนเป็นวันที่ 19 แล้ว

บีบีซีระบุว่าหญิงคนดังกล่าวมีชื่อว่า “มารินา โอฟส์ยันนิโควา” เป็นบรรณาธิการของสถานีข่าวแชแนลวัน ตะโกนระหว่างถือป้ายด้วยว่า “หยุดสงคราม ปฏิเสธสงคราม” ขณะที่ผู้ประกาศยังคงอ่านข่าวอยู่ต่อไป

ด้านประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี กล่าวขอบคุณผู้ประท้วงรายนี้ผ่านคลิปวิดีโอระบุว่า ผมขอบคุณชาวรัสเซียหลายๆ คนที่ไม่หยุดที่จะพูดความจริง ขอบคุณคนที่ต่อสู้กับข้อมูลบิดเบือนและบอกเล่าความจริงให้กับเพื่อนๆ และคนที่รัก และขอขอบคุณเป็นการส่วนตัวไปยังผู้หญิงที่เข้าไปในสตูดิโอของช่อง “แชแนลวัน” พร้อมกับป้ายข้อความต่อต้านสงคราม

ชมคลิป

A woman burst onto Russia’s main live evening newscast today with a sign that says:

“Stop the war

Don’t believe propaganda

They’re lying to you”

And chanting: “Stop the war! No to war!”pic.twitter.com/pKVKZFVEM3

— max seddon (@maxseddon) March 14, 2022