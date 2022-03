สลด! ชาวยูเครนต่อคิวรอรับขนมปัง ถูกขีปนาวุธถล่ม ดับอย่างน้อย 10 ราย (คลิป)

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า กลุ่มประชาชนชาวเมืองเชอร์นิกอฟ ทางตอนเหนือของยูเครนราว 13 คน กำลังต่อแถวรอรับขนมปัง และถูกขีปนาวุธรัสเซียถล่มเป็นเหตุให้เสียชีวิต

Another atrocity of russian occupiers in Chernigiv today. They fired on civilians standing in the line to buy bread. At least 10 were killed. pic.twitter.com/dNoDIIuJnx

ในขณะที่ทวิตเตอร์ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในกรุงเคียฟ ระบุว่า “วันนี้ กองกำลังรัสเซียได้ยิงและสังหารประชาชน 10 คนที่ต่อแถวรับขนมปัง ที่เมืองเชอร์นิกอฟ เป็นการโจมตีที่โหดร้ายมากๆ ซึ่งควรหยุด เรากำลังพิจารณาตัวเลือกที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่า จะสามารถรับผิดชอบต่ออาชญากรรมที่โหดร้ายในยูเครนได้”

Today, Russian forces shot and killed 10 people standing in line for bread in Chernihiv. Such horrific attacks must stop. We are considering all available options to ensure accountability for any atrocity crimes in Ukraine.

