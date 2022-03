เปิดคลิป! จุดเกิดเหตุเครื่องบินโบอิ้ง737ตก ไฟลุกท่วมกลางภูเขาจีน

จากกรณีที่เกิดเหตุเครื่องบินโบอิ้ง 737 ของสายการบินไชนาอีสเทิร์น แอร์ไลน์ พร้อมผู้โดยสาร 132 คน ประสบเหตุดิ่งตก ที่เขตชนบทใกล้กับเมืองหวู่โจว ในมณฑลกวางสี ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน จนทำเกิดไฟลุกท่วมบนภูเขา

ล่าสุดมีการเผยแพร่คลิปผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์จากประชาชนในพื้นที่ออกมามากมาย ทั้งคลิปการเดินเท้าเข้าไปยังที่เกิดเหตุ ซึ่งเผยให้เห็นซากชิ้นส่วนของเครื่องบิน คลิปจังหวะที่เครื่องบินดิ่งลงกลางป่า และคลิปไฟไหม้ขนาดใหญ่กลางภูเขา

From the Crash site. A #Boeing737 passenger plane carrying 133 people from #ChinaEasternAirlines had an accident in Teng County, #Guangxi and then triggered a mountain fire. At present, the rescue team has gathered, the casualties are still unknown. #CrashPlane #PlaneCrash pic.twitter.com/smCGOMTbOX

