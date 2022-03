เปิดคลิป วินาที ขีปนาวุธถล่มห้างในกรุงเคียฟ ตูมสนั่น ดับ 6

จากกรณีรัสเซียใช้ขีปนาวุธโจมตีเข้าใส่ย่านที่พักอาศัยและย่านการค้านในเขตโพดิล ในกรุงเคียฟ ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 รายตามที่ได้มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดมีผู้ใช้ทวิตเตอร์เผยแพร่คลิปวิดีโอวินาทีขีปนาวุธถล่มเข้าใส่เป้าหมายห้างสรรพสินค้าจนระเบิดสนั่นกลางดึก ส่งผลให้เกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงและเกิดหลุมขนาดใหญ่ในพื้นที่

ทั้งนี้มีรายงานว่าเหตุผลที่รัสเซียโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่ดังกล่าวเพราะคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นปืนใหญ่ที่เป็นของกองทัพยูเครนประจำการอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

Some online speculation Kyiv’s Retroville shopping centre was hit because of social media video showing Ukr artillery positions near it. Ukraine has been tightening up informational security – but in free city of 2m people, it’s hard for this to be anything other than losing game pic.twitter.com/1IOrjCZ0j0

