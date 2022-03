ด่วน! เจอกล่องดำ โบอิ้ง 737-800 ไชน่าอีสเทอร์น แล้ว

จากกรณีเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ของสายการบินไชน่าอีสเทอร์น ของจีน ประสบเหตุตกบนภูเขาในเมืองอู๋โจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือรวม 132 คน เสียชีวิตทั้งหมดนั้น

ล่าสุดเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานอ้างสำนักข่าวซินหัว เมื่อวันที่ 23 มีนาคมระบุว่า ทีมกู้ภัยระบุกับสำนักข่าวซินหัวในวันเดียวกันนี้ว่าได้ค้นพบ “กล่องดำ” ที่บันทึกข้อมูลการบิน รวมถึงเสียงของนักบินในเที่ยวบินเอ็มยู5735 ได้แล้วจากจุดที่เครื่องบินตกกระแทกพื้น

ทั้งนี้กล่องดำดังกล่าวจะเก็บข้อมูลการบินที่สำคัญของเทียวบินในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะของเครื่องบิน การบังคับเครื่องบินของกัปตัน รวมถึงบันทึกเสียงของนักบินเอาไว้นั้น อาจเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้พบสาเหตุของโศกนาฏกรรมการบินครั้งนี้ได้

รายงานข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากผู้อำนวยการสำนักงานความปลอดภัยการบินของจีนเปิดเผยเมื่อวันที่ 22 มีนาคมว่า เครื่องบินได้รับความเสียหายอย่างหนัก ส่งผลให้การสืบสวนทำได้อย่างยากลำบากมาก และว่า การสืบสวนนั้นเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและยังเป็นไปไม่ได้ที่จะระบุสาเหตุที่ชัดเจนในเวลานี้

Just in: A black box of the China Eastern Airlines passenger plane that crashed Monday afternoon in south China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region has been recovered, rescuers at the site told Xinhua Wednesday pic.twitter.com/vF4a1qG62n

