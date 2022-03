ระเบิดถล่มลูฮานสค์ ดับอย่างน้อย 4 เจ็บ 6 เชื่อเหยื่อมีมากกว่านี้

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า นายกเทศมนตรีเมืองลูฮานสค์ ทางตะวันออกของยูเครนเปิดเผยเมื่อวันที่ 24 มีนาคมว่า มีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีในช่วงกลางคืนอย่างน้อย 4 ราย โดยเป็นเด็ก 2 คน และมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย 6 ราย

นายเซอร์เกย์ ไกได กล่าวว่า “ช่างน่าเศร้าที่จำนวนของเหยื่ออาจมากกว่านี้” พร้อมทั้งกล่าวหาว่า รัสเซียใช้ระเบิดฟอสฟอรัสถล่มหมู่บ้านรูบิชเนีย

นอกจากนี้ยังได้ระบุว่า “พวกรัสเซียกำลังลำบาก พวกเขาไม่อาจรุกคืบไปมากกว่านี้ นั่นคือสาเหตุที่รัสเซียเริ่มใช้อาวุธหนัก” นอกจากนี้เขายังกล่าวว่า รัสเซียได้ถล่มเมืองลิซิคานสค์และเมืองโนโวดรูเชสค์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นลูฮานสค์อีกด้วย โดยไม่มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติม

Massive Explosion in Luhansk People's Republic near Rubizhne. Supposedly people 20-30 miles away felt the shock wave.#UkraineRussiaWar #UkraineUnderAttack #UkraineWar #Ukraine #RussiaUkraineCrisis pic.twitter.com/t4Mihfi0z7

— Chilly Chills (@WeeliyumF) March 24, 2022