ยูเครนฮึ่ม! ส่งเฮลิคอปเตอร์ โจมตีคลังน้ำมันบนแผ่นดินรัสเซีย (คลิป)

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ทางการรัสเซียที่เปิดเผยในวันที่ 1 เมษายนว่า เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพยูเครน 2 ลำ ได้เปิดปฏิบัติการโจมตีคลังน้ำมันของรัสเซีย ในเมืองเบลโกรอด เมืองทางตะวันตกของรัสเซียติดกับชายแดนยูเครนจนเกิดไฟไหม้เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา นับเป็นครั้งแรกที่รัสเซียออกมากล่าวหายูเครนว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศบนดินแดนของรัสเซีย

วยาเชลาฟ แกลดคอฟ ผู้บริหารหน่วยงานปกครองท้องถิ่นของรัสเซีย ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์โจมตีเข้าใส่คลังน้ำมันหลังจากบินข้ามชายแดนด้วยเพดานบินต่ำ โดยการโจมตีส่งผลให้คนงานได้รับบาดเจ็บ 2 คน ขณะที่ต้องมีการอพยพคนออกจากพื้นที่ใกล้เคียง

อย่างไรก็ตาม ด้านบริษัทรอสเนฟต์ บริษัทรัสเซียเจ้าของคลังน้ำมันดังกล่าวออกแถลงการณ์ระบุว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยที่ไม่ได้ระบุถึงสาเหตุแต่อย่างใด ขณะที่ล่าสุดกระทรวงกลาโหมยูเครนยังไม่ได้ให้ความเห็นใดๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุคลังแสงใกล้กับเมืองเบลโกรอดเกิดระเบิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการระเบิดต่อเนื่องรุนแรง โดยในเวลานั้นแกลดคอฟระบุว่า กำลังรอให้กระทรวงกลาโหมรัสเซียตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว

คลิป

⚡️⚡️⚡️Local authorities blame the fire at an oil depot in #Belgorod on an air strike by the #Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/uRFbIGIuRn

The cause for the fire at the oil depot in Belgorod, Russia was an attack by 2 Ukrainian attack helicopters entered at low altitude and fired several S-8 missles at the facility. #Ukraine #UkraineRussiaWar #Russia #NATO #war #news #ukraina #ukrainewar #USA pic.twitter.com/evwgNLqBSY

— 🆈🅾🆂🅷🅸 (@YoshiYamamo_to) April 1, 2022