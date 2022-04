ยกนิ้วเลย เด็กชายวัย 6 ขวบ เปิดแผงขายของเล่น เหมา ‘แฮปปี้มีล’ แจกเด็กกำพร้า

เป็นเรื่องน่าประทับใจ ที่ต่างเผยแพร่ในโลกออนไลน์ เมื่อเด็กชายชาวมาเลเซียวัย 6 ขวบ รายหนึ่ง ที่ตัดสินใจขนเอาของเล่นของตัวเองมาขาย เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือเพื่อนๆ ของเขา

แม่ของ เซย์ฟ เมกก้า เด็กชายวัย 6 ขวบ ได้เผยแพร่เรื่องดังกล่าวลงในทวิตเตอร์ เผยเรื่องราวของลูกชายของเธอ ที่เปิดขายของเล่น โดยได้รับแรงบันดาลใจจากแมสคอต มิกกี้ เมาส์ ที่หน้าร้านแมคโดนัลด์ ที่มักจะมาขอรับบริจาค

อย่างไรก็ตาม ไม่ทราบว่า เซย์ฟ ขายของเล่นไปกี่ชิ้น หรือได้รับเงินจากผู้ใหญ่ที่เพิ่มให้เขาเท่าไร่ แต่จากข้อมูลของแม่แล้ว มันมากพอที่จะซื้อชุดแฮปปี้ มีล ของแมคโดนัลด์ ให้เด็กกำพร้า 35 คน จาก Nur Hati orphanage ในอัมปัง กัวลาลัมเปอร์

Sayf malu malu masa bagi bagi kan happy meal. Haha sikit lagi jd YB @SyedSaddiq . Btw, Sayf Mecca decide nak belanja friends dia sebab dia tgk ada mascot mickey mouse dkat mcd minta sedekah so dia came out with idea nak jual toys and tlg less fortunate friends. pic.twitter.com/sXJsQsJhnf

