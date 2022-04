เปิดนาที รัสเซียยิงถล่มผู้ประท้วงชาวยูเครน ปชช.วิ่งหนีตาย (คลิป)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า หน่วยงานด้านนิวเคลียร์ของยูเครนเปิดเผยว่า ทหารรัสเซียได้ระดมยิงกลุ่มผู้ประท้วงชาวเมืองเอเนอร์โฮดาร์ ทางตอนใต้ของยูเครน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

เอเนอร์โกเอตอม หน่วยงานด้านนิวเคลียร์ได้โพสต์วินาทีเกิดเหตุบนแอพพลิเคชันเทเลแกรม เผยให้เห็นภาพการระเบิดกลางจัตุรัสที่มีผู้คนรวมตัวกัน ซึ่งคาดว่าเป็นทหารใช้ปืนครกโจมตี

❗️One more video from the occupied Enerhodar (the South-East of Ukraine, Zaporizhzhia region), where the Russians used light and noise grenades to disperse a 250 persons peaceful rally.

Locals reported on at least three injured and one detained participant of the rally. pic.twitter.com/cRVAejV6FD

— Toronto Television / Телебачення Торонто (@tvtoront) April 2, 2022