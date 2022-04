ระทึก เครื่องบินขนส่งดัง ไถลหลุดรันเวย์ หักกลางลำ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน เอเอฟพี รายงานว่า เครื่องบินขนส่งสินค้าของ DHL ได้พัง หักกลางลำระหว่างลงจอดฉุกเฉิน ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ ซานโฮเซ่ ประเทศ คอสตาริกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

โดยระหว่างที่เครื่องได้ลงจอด เครื่องบินเสียการทรงตัว ไถลออกจากทางขับ ขณะเลี้ยวออกจากทางวิ่งด้วยความเร็ว กระทั่งหลุดออกจากรันเวย์และหักกลางลำ มีควันพวยพุ่งออกจากเครื่องบินลำดังกล่าว ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์โดยทันที

เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อเวลาราว 10.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ขณะที่เครื่องบินโบอิ้ง 757 ที่บินออกจากสนามบิน ฮวน ซานตามาเรีย นอกเมืองซานโฮเซ่ ได้เพียง 25 นาที มุ่งหน้าสนามบิน La Aurora ประเทศกัวเตมาลา และขอลงจอดฉุกเฉินเนื่องจากกลไกขัดข้อง

ทั้งนี้ สำนักข่าว เอบีซี นิวส์ รายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าว บินออกจากสนามบิน ฮวน ซานตามาเรีย พวกเขาตัดสินใจบินกลับเนื่องจากพบความผิดปกติในระบบไฮโดรลิก โดย เฮกเตอร์ ชาเวส ผู้อำนวยการแผนกดับเพลิงของคอสตาริกา ระบุว่า เมื่อเครื่องบินลงจอด เครื่องบินได้ลื่นไถล พลิกกลับและหักเป็นสองส่วน ทำให้เห็นสินค้าด้านใน โดยได้ระดมพลเพื่อช่วยเหลือนักบิน และ นักบินร่วมออกมา จากนั้นก็ใช้โฟมเพื่อป้องกันการรั่วไหล และได้พยายามป้องกันไม่ให้เชื้อเพลิงเข้าถึงระบบระบายน้ำ

โฆษกของดีเอชแอล กล่าวว่า นักบินทั้งสองไม่ได้รับบาดเจ็บ โดย 1 รายได้เข้าตรวจร่างกายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่ตามมา โดยสายการบินได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อย้ายเครื่องบิน ให้สนามบินได้เปิดทำการต่อได้ และจะมีการหาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไป

หลุยส์ มิแรนดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการบินพลเรือนของคอสตาริกา กล่าวว่า เครื่องบินลำดังกล่าว อยู่ห่างจากสนามบินไป 35 ไมล์ ขณะที่เขาขอบินกลับจากเที่ยวบินที่จะไปกัวเตมาลา บนเครื่องบินมีเพียงนักบินและผู้ช่วยนักบิน ซึ่งมีเชื้อเพลิงที่จะบินได้เพียง 2 ชั่วโมงครึ่ง

ฝ่ายบริหารสนามบิน กล่าวว่า อุบัติเหตุดังกล่าวทำให้สนามบินปิดให้บริการเที่ยวบินขาเข้าและขาออกจนถึง 18.00 น.ของวันดังกล่าว และบางเที่ยวบินจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังสนามบินนานาชาติ Daniel Oduber ในไลบีเรีย ห่างจากซานโฮเซไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 125 ไมล์

1999 built DHL Aero Expreso B757-27APCF aircraft did an emergency landing receiving substantial damages at Juan Santamaría International Airport (SJO),followed by takeoff and a 25 minutes holding pattern from the same airport on 7th April.

