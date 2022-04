รัสเซีย ยิงขีปนาวุธถล่มสถานีรถไฟยูเครน ดับกว่า 30 ราย เจ็บนับร้อย

เกิดเหตุสถานีรถไฟครามาทอร์สค์ สถานีรถไฟที่ใช้เป็นเส้นทางอพยพของประชาชนออกจากแคว้นโดเนตสค์ ทางตะวันออกของประเทศยูเครน ถูกขีปนาวุธของรัสเซียถล่มติดต่อกัน 2 ลูกซ้อน ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตกว่า 30 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า 100 ราย

ล่าสุดบริษัทผู้ให้บริการรถไฟของยูเครนระบุว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 30 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า 100 ราย โดยการเปิดเผยดังกล่าวมีขึ้นหลังจากผู้ว่าการแคว้นโดเนตสค์ ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บมากกว่า 20 ราย

ทั้งนี้สถานีรถไฟครามาทอร์สค์ เป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่อยู่ทางตะวันออกสุดของยูเครนที่ยังคงให้บริการอยู่ โดยผู้ว่าการแคว้นโดเนตสค์ ระบุว่ามีประชาชนหลายพันคนอยู่ที่สถานีรถไฟขณะเกิดเหตุ เพื่อรอที่จะขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางออกจากพื้นที่

#BREAKING: Russian missile strike on Kramatorsk train station in E. #Ukraine claims lives of at least 30 people and injured 100, President Zelensky confirms. Says Russian Tochka-U missile used on station where 1000s of people were waiting for evacuation #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/nsZbeUWlCM

— Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) April 8, 2022