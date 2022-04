ชุลมุน! ตร.จีนในชุดพีพีอี ปะทะชาวบ้านในเซี่ยงไฮ้ ไม่พอใจมาตรการโควิด (คลิป)

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 15 เมษายนระบุว่า เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจในชุดพีพีอีป้องกันเชื้อปะทะกับกลุ่มชาวบ้านในเมืองเซี่ยงไฮ้ที่ถูกสั่งให้ยอมสละบ้านให้เป็นที่พักของผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยคลิปวิดีโอ ถูกเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์ทำให้เห็นภาพความไม่พอใจของประชาชนในเซี่ยงไฮ้ที่มีต่อมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ทางการจีนพยายามที่จะเพิ่มจำนวนเตียงในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในนครเซี่ยงไฮ้หลังจากยอดผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งขึ้นถึงหลัก 20,000 คน ขณะที่มีรายงานถึงความไม่พอใจของประชาชนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งในเรื่องของการขาดแคลนอาหาร รวมไปถึงความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในการบังคับเข้าสู่พื้นที่กักกันของรัฐ เริ่มหลุดรอด “ไฟร์วอล” ของรัฐบาลจีนที่มักลบเนื้อหาที่ส่งผลกระทบกับรัฐอย่างรวดเร็วมากขึ้น

ล่าสุดมีคลิปวิดีโอเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 เมษายน แสดงให้เห็นชาวบ้านในนครเซี่ยงไฮ้รวมตัวกันตะโกนใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใส่ชุดป้องกันเชื้อ ขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามสลายแนวของผู้ชุมนุมส่งผลให้เกิดการตะลุมบอนกันอย่างชุลมุน ขณะที่คลิปวิดีโอหนึ่งแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่ง

กลุ่มฉางเจียง ผู้พัฒนาย่านที่พักอาศัยดังกล่าวระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลประกาศให้ 39 ครัวเรือนย้ายออกจากบ้านเพื่อทำเป็นที่พักพิงของผู้ติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้คลิปวิดีโอดังกล่าวแสดงให้เห็นความไม่พอใจของสาธารณชนในจีนที่เห็นได้ไม่บ่อยนักในประเทศที่รัฐบาลจัดการกับผู้เห็นต่างและมีการควบคุมเนื้อหาเกี่ยวกับการประท้วงในโลกออนไลน์อย่างเข้มข้น

Apr 14 afternoon: residents of Zhangjiang Nashi International Community (张江纳仕国际社区), Shanghai protested against the requisition of their apartment buildings by the government for use as quarantine facilities and clashed with the police.

— Byron Wan (@Byron_Wan) April 14, 2022