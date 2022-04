รัสเซียรับแล้ว ลูกเรือดับ 1 สูญหาย 27 จากเหตุเรือรบมอสควา จมกลางทะเลดำ

กระทรวงกลาโหมของรัสเซียแถลงในวันศุกร์(22 เม.ย.)ที่ผ่านมาว่า มีลูกเรือเสียชีวิต 1 นาย และสูญหายอีก 27 นาย ขณะที่มีการอพยพลูกเรือที่เหลือรอดออกมาได้ 396 นาย จากเหตุเรือรบมอสควา เรือระดับเรือธงของกองทัพรัสเซียในทะเลดำ ได้อับปางลงกลางทะเลดำเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งนับเป็นการออกมายอมรับถึงการสูญเสียกำลังพลเป็นครั้งแรกของรัสเซีย หลังจากเกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าว

กระทรวงกลาโหมของรัสเซียประกาศหลังจากทางการกล่าวว่าลูกเรือทั้งหมดได้รับการอพยพช่วยเหลือออกมาแล้ว และว่า กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือที่จำเป็นทั้งหมดแก่ครอบครัวและเพื่อนของผู้เสียชีวิตและผู้สูญหาย

ทั้งนี้ เรือรบมอสควา เป็นเรือธงในกองเรือทะเลดำของรัสเซีย ที่มีบทบาทสำคัญในการปิดล้อมโจมตีเมืองมารีอูโปล เมืองท่ายุทธศาสตร์สำคัญทางตอนใต้ของยูเครนที่ดำเนินมานานเกือบเดือน 2 เดือนที่ผ่านมา

โดยหลังจากเรือมอสควาจมลงกลางทะเล ที่รัสเซียอ้างว่าเป็นผลจากเกิดการระเบิดขึ้นภายในและจมลงระหว่างลากเรือกลับท่าเรือเนื่องจากคลื่นลมแรงเมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา แต่ฝ่ายยูเครนอ้างว่าเรือธงมอสควาได้ถูกขีปนาวุธของกองทัพยูเครนยิงโจมตีจนจมสู่ก้นทะเลนั้น พ่อแม่ญาติพี่น้องของลูกเรือที่ประจำการอยู่บนเรือรบมอสควา รวมถึงทหารเกณฑ์ ได้โพสต์ร้องบนโซเชียลมีเดียว่าลูกหลานของตนสูญหายไป พร้อมถวงถามหาคำตอบถึงชะตากรรมของลูกหลานตนเองจากทางการ

Ukraine’s government has officially registered the Moskva cruiser wreck on the Black Sea bottom as a national underwater cultural heritage site 🔥 pic.twitter.com/1B53lKDd9z

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 22, 2022