เสร็จแล้ว! ตึกระฟ้าบางเฉียบที่สุดในโลก ใจกลางย่านแมนฮัตตัน ราคาเริ่มต้นห้องละ 262 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 เมษายน สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่า ตึกระฟ้าที่บางที่สุดในโลกนี้มีชื่อว่า สเตนเวย์ ทาวเวอร์ ตั้งอยู่ใจกลางย่านแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มีอัตราส่วนความสูงต่อความกว้างอยู่ที่ 24 ต่อ 1 ทำให้เป็นตึกระฟ้าที่บางที่สุดในโลก โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2013

ด้วยความสูง 1,428 ฟุต (435.25 เมตร) ทำให้ตึกสเตนเวย์เป็นหนึ่งในตึกที่สูงที่สุดในย่านแมนฮัตตัน เป็นรองเพียงตึก วันเวิล์ดเทรดเซ็นเตอร์ ที่มีความสูง 1,776 ฟุต และตึกเซ็นทรัลพาร์คทาวเวอร์ ที่มีความสูง 1,550 ฟุตเท่านั้น

ด้านหน้าของอาคารมีการใช้อิฐที่ทำมาจากดินเผา ซึ่งสามารถเปลี่ยนสีหรือพื้นผิวได้ หากมองคนละมุมหรือมองผ่านแสงที่แตกต่างไป ส่วนชื่อของอาคารแห่งนี้มีที่มาจากชื่อของอาคารสเตนเวย์ ฮอลล์ ในปี 1925 ซึ่งเป็นบ้านของผู้ผลิตเปียโน และลูกชาย และเป็นที่แสดงคอนเสิร์ตด้วย

ขณะนี้อาคารสเตนเวย์ ทาวเวอร์ เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าอยู่แล้ว โดยราคาเริ่มต้นสำหรับห้องแบบ 2 ห้องนอนอยู่ที่ 7.75 ล้านดอลลาร์ (262 ล้านบาท) ส่วนราคาห้องเพนต์เฮาส์อยู่ที่ 66 ล้านดอลลาร์ต่อห้อง (2,237 ล้านบาท)

At 1,428 ft., it's one of the tallest buildings in Western hemisphere, falling short of 2 others in NYC: One WTC at 1,776 ft. & Central Pk Tower at 1,550 ft. Has 60 apts spanning 84 stories. https://t.co/iEAQzchFWk | @IndAgent pic.twitter.com/CRACmxSjsJ

