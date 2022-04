อิหร่านผวา! เสือดาวหลุดเข้าเมืองทำร้าย ตร.บาดเจ็บก่อนถูกยิงดับ

เกิดเหตุเสือดาวหลุดเข้าสู่ตัวเมืองกาเฮ็มชาร์ เมืองตอนเหนือของประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 24 เมษายน โดยเสือดาวตัวดังกล่าวทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะยิงสังหารเสือดาวตัวดังกล่าวจนตาย

ไออาร์เอ็นเอ สื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานอ้างเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของเมืองระบุว่าเสือดาวตัวดังกล่าวเสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยกระสุนสองนัดจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะที่เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บมีอาการคงที่

รายงานระบุว่ามีรายงานเสือดาวหลุดเข้าไปในเมือง ก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและหนีเข้าไปในสวนของเมือง ขณะที่คลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์แสดงให้เห็นเสือดาวที่มีอาการตื่นกลัวปีนอยู่บนอาคารก่อนจะวิ่งหนีไป ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้คนในระแวกใกล้เคียง

ทั้งนี้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของอิหร่านอยู่ระหว่างสืบสวนว่าเสือดาวดังกล่าวหลุดออกมาจากพื้นที่ป่าหรือหลุดออกมาจากบ้านคนที่เลี้ยงไว้อย่างผิดกฎหมาย

ขณะที่เสือดาวดังกล่าวเป็นเสือดาวเปอร์เซีย ที่จัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ โดยเชื่อว่ายังมีเสือดาวชนิดนี้อยู่ในธรรมชาติไม่ถึง 1,000 ตัว และมีอีก 200 ตัวในที่เลี้ยง

ชมคลิป

#Iran : Leopard sows panic after attacking policeman in Qaem Shahr in northern Iran – policeman not seriously injured – leopard has since been captured & taken to a protected environmental zone #پلنگ #پلنگ_مازندران #قائمشهر pic.twitter.com/kIHyi84nK9

— sebastian usher (@sebusher) April 24, 2022