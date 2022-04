‘มัสก์’ ยัน ‘ฟรีสปีช’ ต้องอยู่ภายใต้กม. หลังปิดดีลเทกโอเวอร์ ทวิตเตอร์

หลังจากอีลอน มัสก์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอบริษัทเทสลาและสเปซเอ็กซ์ ทำข้อตกลงเทกโอเวอร์บริษัททวิตเตอร์มาเป็นของตนเองได้ด้วยมูลค่า 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.5 ล้านล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทวิตเตอร์เป็นเวทีของ “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา มัสก์ ได้ทวีตข้อความระบุถึงความหมายของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นว่าจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย

มัสก์ ทวีตข้อความโดยระบุว่า ความหมายของ “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น” ตนหมายถึงสิ่งที่ไม่ขัดกับกฎหมาย ตนต่อต้านการเซ็นเซอร์ที่ข้ามขอบเขตของกฎหมาย หากประชาชนต้องการให้มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่น้อยลง พวกเขาจะต้องเรียกร้องให้รัฐบาลผ่านกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ ดังนั้น การใช้อำนาจนอกเหนือกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้จึงเป็นการขัดต่อเจตจำนงของประชาชน

อย่างไรก็ตามทวีตดังกล่าวของมัสก์ ยังคงมีการตั้งคำถามต่อเช่นกันว่า เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นรวมไปถึงคำโกหกหรือข้อมูลที่บิดเบือนด้วยเหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นที่ทวิตเตอร์เคยแบนกลุ่มต่อต้านวัคซีนมาก่อนหน้านี้เป็นต้น

ทั้งนี้ล่าสุดหุ้นของทวิตเตอร์เมื่อวันที่ 27 เมษายนตามเวลาสหรัฐร่วงลงไป 2.1 เปอร์เซ็นต์ นับเป็นการร่วงลงต่ำที่สุดนับตั้งแต่มีข่าวการเทกโอเวอร์แพร่สะพัดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากนักลงทุนกังวลว่า มัสก์ อาจจะเปลี่ยนใจไม่เทกโอเวอร์ทวิตเตอร์ก็เป็นได้

By “free speech”, I simply mean that which matches the law.

I am against censorship that goes far beyond the law.

If people want less free speech, they will ask government to pass laws to that effect.

Therefore, going beyond the law is contrary to the will of the people.

— Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2022