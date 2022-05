ยังไม่ตาย! ชายชราชาวเซี่ยงไฮ้โดนส่งตัวไปที่เก็บศพทั้งที่ยังมีชีวิต (คลิป)

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา ว่า เกิดเหตุการณ์เข้าใจผิดขึ้นในนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนที่เวลานี้อยู่ระหว่างการล็อกดาวน์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถึงกับมีการส่งตัวผู้สูงอายุจากบ้านพักคนชราไปยังที่เก็บศพทั้งที่ผู้สูงอายุรายนี้ยังไม่เสียชีวิต

เรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียของจีน ที่ถ่ายไว้โดยผู้เห็นเหตุการณ์ด้านนอกสถานที่เก็บศพ แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่สวมชุดป้องกันที่กำลังเคลื่อนย้ายศพต้องถึงกับผงะเมื่อพบว่าชายชราที่อยู่ในถุงศพนั้นยังมีชีวิตอยู่

ผู้ที่ถ่ายวิดีโอดังกล่าวเอาไว้ได้จากอาคารใกล้เคียงระบุว่า “บ้านพักคนชรานั้นมั่วมาก พวกเขาส่งคนเป็นในถุงศพและบอกว่าพวกเขาตายแล้ว เจ้าหน้าที่เก็บศพระบุว่าพวกเขายังขยับอยู่ มันเป็นเรื่องไร้ความรับผิดชอบ ไร้ความรับผิดชอบจริงๆ”

เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น โดยเฉพาะเมืองเซี่ยงไฮ้ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยมากที่สุดในจีน ขณะที่บางส่วนแสดงความกังวลว่า เหตุดังกล่าวเกือบทำให้ชายชราคนนี้ถูกฝังหรือถูกเผาทั้งเป็นก็เป็นได้

ทั้งนี้ หน่วยปกครองท้องถิ่นจีนได้ออกมาแถลงถึงเรื่องดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา ระบุว่าชายชราคนดังกล่าวเวลานี้มีอาการคงที่ นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึงหัวหน้าบ้านพักคนชรา และถอนใบอนุญาตแพทย์ที่เกี่ยวข้องด้วย

ชมคลิป

Yesterday an elderly man was sent out by a sr. citizen center in Shanghai for cremation service, but the workers of the crematorium found out that the man is still alive, so they refuse to take the elderly. This is today’s #China! #TheGreatTranslationMovement

大翻译运动 pic.twitter.com/X5KfUrOrg8

— Bin Xie (解滨)#TheGreatTranslationMovement (@bxieus) May 1, 2022