รัสเซียโว ยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำ ถล่มเป้าหมายในยูเครน

รัสเซีย เปิดเผยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ระบุว่า กองทัพเรือรัสเซียยิงขีปนาวุธคาลิเบอร์ จากเรือดำน้ำในทะเลดำ โจมตีเข้าใส่เป้าหมายในยูเครน นอกจากนี้ยังประกาศเตือนว่าจะมองหาเป้าหมายการส่งอาวุธจากองค์การนาโตสู่ยูเครนด้วย

กระทรวงกลาโหมรัสเซีย เผยแพร่คลิปวิดีโอวินาทีที่ขีปนาวุธถูกยิงออกจากเรือดำน้ำในทะเลดำ พร้อมกับระบุว่าขีปนาวุธดังกล่าวโจมตีเข้าใส่เป้าหมายในยูเครนอย่างแม่นยำ การเปิดเผยของรัสเซียดังกล่าวมีขึ้นหลังจากมีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่ามีการโจมตีในลักษณะเดียวกับเมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา

การเปิดเผยดังกล่าวมีขึ้นหลังจากนายรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย ออกมาเปิดเผยในวันเดียวกันว่า รัสเซียจะมองหาเป้าหมายที่เป็นขบวนรถขนส่งอาวุธจากชาติตะวันตกเข้าสู่ยูเครนด้วย

ชมคลิป เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 เมษายน

Russia used a diesel submarine in the Black Sea to strike Ukrainian military targets with “Kalibr” cruise missiles.

This is the first time #Russia‘s military has reported using submarine strikes against #Ukrainian targets, Interfax reported.

Video: Russian Defense Ministry pic.twitter.com/l4pH2sftgB

— NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2022