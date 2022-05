โบโน นักร้องนำวงร็อกดัง U2 โผล่เปิดคอนเสิร์ตกลางกรุงเคียฟ ยกยูเครนยืนหยัดสู้เพื่ออิสรภาพ (คลิป)

โบโน นักร้องนำแห่งวง U2 วงร็อกดังไอริช และ ดิ เอจ (The Edge) มือกีตาร์ โผล่เปิดคอนเสิร์ต นานราว 40 นาที กลางสถานีรถไฟเครชชาทีก ในกรุงเคียฟของยูเครน เมื่อวันอาทิตย์(8 พ.ค.) ในการร่วมเป็นกำลังใจและยืนเคียงข้างชาวยูเครนในการยืนหยัดต่อสู้การรุกรานจากรัสเซีย

“ประธานาธิบดีของคุณนำโลกในการปกป้องอิสรภาพอยู่ในขณะนี้ ชาวยูเครนไม่เพียงต่อสู้เพื่ออิสรภาพของตนเองเท่านั้น แต่กำลังต่อสู้เพื่อเราทุกคนที่รักในอิสรภาพด้วย” โบโนกล่าวกับฝูงชนราว 100 คน ที่รวมตัวกันอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดิน ถึงประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ที่กำลังนำทัพต่อสู้การรุกรานของรัสเซียอยู่ในขณะนี้

โบโน กล่าวอีกว่า เย็นวันนี้ 8 พฤษภาคมนี้ แม้จะมีการยิงเกิดขึ้นในท้องฟ้ายูเครน แต่คุณจะเป็นอิสระในที่สุด พวกเขาสามารถเอาชีวิตพวกคุณไปได้ แต่ไม่สามารถเอาความภาคภูมิใจของพวกคุณไปได้

สำหรับหนึ่งในบทเพลงที่โบโน และ ดิ เอจ นำมาร่วมร้องกับวง Antytila วงดังยูเครนที่อยู่ในชุดทหารซึ่งมาร่วมแจมด้วยคือ บทเพลงที่มีความหมายอันโด่งดังอย่าง with or without you ของ U2 เอง และเพลง Stand By Me ที่มีการเปลี่ยนเนื้อเพลงเป็น Stand By Ukraine ด้วย

ด้านประธานาธิบดีเซเลนสกีกล่าวในการแถลงในค่ำวันเดียวกันว่า “ผมรู้สึกขอบคุณ(โบโน, U2) ที่ให้การสนับสนุนชาวยูเครนและทำให้มีความสนใจมากขึ้นถึงความจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนของเรา ”

การเดินทางมาร่วมให้กำลังใจยูเครนของศิลปินนักร้องดังมีขึ้นในขณะที่รัสเซียยังคงยิงขีปนาวุธถล่มหลายพื้นที่ของยูเครน