เดือด! ‘โดรนยูเครน’ ยิงขีปนาวุธสอย ‘เฮลิคอปเตอร์ทหารรัสเซีย ‘ร่วงบนเกาะงู (คลิป)

อากาศยานไร้คนขับ “เบย์รักตาร์ ทีบี-2” ที่กองทัพยูเครนใช้สู้ศึกรับมือกับกองทัพรัสเซียมาโดยตลอดสร้างผลงานอีกครั้งด้วยการยิงถล่มเฮลิคอปเตอร์ เอ็มไอ-8 เฮคิคอปเตอร์ทหารของกองทัพรัสเซียจนระเบิด ระหว่างการลำเลียงพลลงบนเกาะงู เกาะสำคัญทางยุทธศาสตร์ในทะเลดำ ที่รัสเซียยึดเอาไว้ก่อนหน้านี้ โดยโลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นวงกว้างในหลายแพลตฟอร์มด้วยกัน

คลิปวิดีโอขาวดำแสดงให้เห็นเหตุการณ์การโจมตีของโดรนเบย์รักตาร์ ทีบี-2 ที่บังคับผ่านสัญญาณดาวเทียมจับภาพที่เฮลิคอปเตอร์ที่กำลังลำเลียงพลลงสู่เกาะงู ก่อนที่โดรนจะยิงขีปนาวุธเข้าใส่จนเฮลิคอปเตอร์ระเบิดกลายเป็นกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า

โดยคลิปวิดีโอดังกล่าวเผยแพร่ผ่านบัญชีทวิตเตอร์ Ukraine Weapons Tracker เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา

This time, an Mi-8 helicopter was destroyed, just as troops were disembarking.



นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ภาพที่ถ่ายไว้ได้โดยกล้องจาก “เบย์รักตาร์ ทีบี-2” ที่แสดงให้เห็นเครื่องบินรบซุคฮอย ซู-27 (Su-27s) โจมตีทางอากาศทำลายระบบป้องกันทางอากาศอย่างน้อย 3 จุดและโจมตีเข้าใส่เรือลาดตระเวนของรัสเซียจนเสียหายด้วย ด้านฟอร์บส์ รายงานด้วยว่า โดรนโจมตีเปิดทางให้มีการโจมตีดังกล่าวในวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา

#Ukraine: The Ukrainian Air force is still alive- seen here are two Ukrainian Su-27 striking Russian facilities on the famous Snake Island in the Black Sea, in remarkable footage filmed by a TB-2 drone.

As we can observe, there is serious damage.

May 7, 2022