ไร้ที่พึ่ง! ทหารยูเครนในโรงงานเหล็ก ทวีตวอน ‘อีลอน มัสก์’ ช่วย

รอยเตอร์ รายงานเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าระบุว่า นายทหารหนึ่งในกองพลที่ปักหลักอยู่ในโรงงานเหล็กอาซอฟสตัล ที่มั่นสุดท้ายของทหารยูเครนในเมืองมารีอูโปล เมืองท่าตอนใต้ที่รัสเซียยึดเมืองเอาไว้ไดทั้งหมดแล้ว ได้ทวีตข้อความขอความช่วยเหลือจากอีลอน มัสก์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอบริษัทสเปซเอ็กซ์

ผู้บัญชาการนาวิกโยธินเซอร์ฮีย์ โวลินา ทวีตข้อความเมนชั่นถึงอีลอน มัสก์ ระบุว่า “อีลอน มัสก์ ผู้คนพูดกันว่าคุณมาจากดาวดวงอื่นเพื่อสอนผู้คนให้เชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ดาวของเราอยู่ใกล้กัน แต่ดาวที่ฉันอยู่นั้นเกือบเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่รอด”

นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า “ช่วยพวกเราออกจากอาซอฟสตัล ไปยังชาติเป็นกลาง ถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใคร? ช่วยบอกใบ้ที”

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint.

— Сергій Волина (@Serjvlk) May 11, 2022