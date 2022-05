เรือข้ามฟากปินส์ไหม้วอด คนนับร้อยโดดน้ำหนีตาย ดับ 7 สูญหาย 7

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เมื่อเวลา 06.30 น. ของวันที่ 23 พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่น เกิดเหตุไฟไหม้เรือข้ามฟากเมอร์คราฟต์ 2 ที่เกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ ส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือ 134 ชีวิตต้องกระโดดลงน้ำเอาชีวิตรอด และทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 7 รายและสูญหายอีก 7 ราย โดยขณะเกิดเหตุเรือโดยสารซึ่งรองรับคนได้ 186 คนกำลังเดินทางจากเกาะโปลิลโลไปยังเมืองเรียล บนเกาะลูซอน

พลเรือจัตวา อาร์มานโด บาลิโล โฆษกเจ้าหน้าที่ชายฝั่งของฟิลิปปินส์ระบุว่า มีผู้รอดชีวิต 120 ราย ผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 23 รายและกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายต่อไป

ไคเซล พิเนดา วัย 18 ปี พยานในเหตุการณ์ซึ่งกำลังโดยสารเรือข้ามฟากอีกลำหนึ่งระบุว่า “ตอนที่เห็นเรือ มันก็มีไฟลุกท่วมแล้วและผู้คนก็ลอยคออยู่กลางทะเลแล้ว”

จากการสืบสวนพบว่า ต้นเพลิงอยู่ที่ห้องเครื่องยนต์ และทีมสืบสวนกำลังหาสาเหตุต่อไป

JUST IN

Seven dead after a ferry caught fire this morning off Real, Quezon in the Philippines. 105 passengers have been rescued as coast guard operations continue

MORE TO FOLLOW

📷 : Philippine Coast Guard pic.twitter.com/fFudl0IvWP

— TheVibes.com (@thevibesnews) May 23, 2022