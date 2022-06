เครื่องบินรบจีนทิ้งดิ่งลงกลางบ้าน ดับ 1 ศพ เจ็บ 2 เคราะห์ดีนักบินดีดตัวหนีทัน

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน เกิดเหตุเครื่องบินรบของกองทัพอากาศ แห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชน (พีแอลเอ) ของจีน ตกลงกลางบ้านหลังหนึ่ง ในเมืองเซียงหยาง มณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางของจีน ส่งผลให้มีชาวบ้านเสียชีวิต 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย โดยนักบินประจำเครื่องบินรบดังกล่าว ได้ใช้ร่มชูชีพดีดตัวหนีออกมาจากเครื่องบินได้อย่างปลอดภัย และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปพร้อมกับผู้บาดเจ็บทั้งหมด

สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีของทางการจีนรายงานว่า เครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินรบเจ-7 ของกองทัพอากาศจีน ได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างการฝึกซ้อมและดิ่งลงใกล้กับสนามบิน ส่งผลให้บ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียงพังเสียหาย อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุต่อไป

[#China #AirForce A J-7 plane crash#] On the morning of June 9, an Air Force J-7 plane crashed during training and crashed near an airport in Xiangyang, Hubei, causing damage to local houses. At present, 2 people were injured, 1 was killed, and the pilot parachuted successfully pic.twitter.com/ZeTW8gsI1c

