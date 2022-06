ช็อก เครื่องเล่นเหวี่ยงหลุดออกจากคาน กระแทกพื้น เจ็บหนัก 3 ราย เสียงร้องระงม

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เดอะซัน รายงานเหตุสุดผวา ในสวนสนุก Ataturk Park เมืองอันตัลยา ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรเคีย เมื่อเครื่องเล่นได้เกิดหลุด เหวี่ยงออกจากเครื่อง ขณะที่มีผู้เล่นอยู่บนเครื่อง โดยมีเสียงกรีดร้องไปทั่วบริเวณ

คลิปวิดีโอดังกล่าว เผยให้เห็นนาทีที่เหล่าผู้เล่นซึ่งกำลังอยู่บนเครื่อง ที่กำลังสนุกสนานบนเครื่องเล่น ต้องหน้าเปลี่ยนสี กลายเป็นความตื่นตระหนก เมื่อเครื่องเล่นสะดุดลง และเหวี่ยงหลุดออกจากเครื่อง ไปกระแทกกับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ท่ามกลางเสียงกรีดร้องดังไปทั่วบริเวณ

เจ้าหน้าที่ได้รีบไปที่เกิดเหตุ และรีบนำเด็กที่ตื่นตระหนก รวมถึงบาดเจ็บ ออกจากสายรัดของเครื่องเล่นโดยไว ขณะที่พ่อแม่รีบเข้าไปร้องขอความช่วยเหลือโดยไว

มีรายงานว่า เหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้เด็ก 3 คนได้รับบาดเจ็บ โดยผู้เล่นทั้ง 11 คน ถูกนำส่งโรงพยาบาลทันที โชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว หนึ่งในเด็กที่ได้รับบาดเจ็บ กล่าวว่า เครื่องเล่นนั่น บินไปในอากาศ หลังจากที่มันหัก

เขาบอกกับสื่อท้องถิ่นว่า “ขณะที่เครื่องเล่นกำลังแกว่งอยู่นั้น สายเคเบิล หรืออะไรบางอย่าง ก็หักลง” และว่า เครื่องเล่นบินออกไป และก็กระแทกลงบนพื้น

“หัวของฉันกระแทก และที่เท้าก็มีรอยช้ำ” เขากล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เร่งหาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว

💢The #entertainment device known as 'minimax', located in Atatürk Park in Antalya city of Turkey, broke off from the platform and came out of the platform.

3 children were slightly injured. pic.twitter.com/FqfZ9FeTTi

— gdh international (@gdhint) June 12, 2022