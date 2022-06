สาวชิลีสร้างสถิติว่ายน้ำทะเลเย็นยะเยือกระยะ 1 ไมล์ เร็วที่สุดในโลก

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นางบาร์บารา เฮอร์นันเดซ นักว่ายน้ำชาวชิลีสามารถคว้าสถิติกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด จากการว่ายน้ำในทะเลที่หนาวเย็นเป็นระยะทาง 1 ไมล์ทะเลบริเวณช่องแคบเดรคได้เร็วที่สุดด้วยเวลา 15 นาที 3 วินาที

นางเฮอร์นันเดซได้ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่า อุปสรรคที่สำคัญอย่างแรกคือ อุณหภูมิของน้ำทะเลซึ่งเย็นมากๆ โดยอุณหภูมิอยู่ที่ราว 44-46 องศาฟาเรนไฮต์ (6.6-7.7 องศาเซลเซียส) อุปสรรคอีกอย่างคือระยะทาง และสถานที่ พื้นที่ตรงนั้นไม่เคยมีใครว่ายมาก่อนไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชาย ซึ่งนั่นทำให้เราต้องระวังทุกอย่างให้มากๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะที่อุณหภูมิของร่างกายต่ำผิดปกติ ซึ่งอาจมีอาการร้ายแรงได้ พวกเราอยากจะทำงานภายใต้สภาพการณ์ที่ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยนี้

