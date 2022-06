กองกระเป๋าเดินทาง วางแผ่เต็มสนามบิน ฮีทโธรว์ หลังมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิค

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน สกาย นิวส์ รายงานว่า ที่สนามบินฮีทโธรว์ในกรุงลอนดอน ของอังกฤษ ได้มีกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ของผู้โดยสาร ถูกวางไว้นอกอาคารผู้โดยสาร จำนวนมากจนอาจเรียกได้ว่าเป็นผืนพรมกระเป๋า เนื่องจากปัญหาการจัดการด้านระบบ

โดย เดโบรา เฮนส์ บรรณาธิการข่าวของสกายนิวส์ ได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ระหว่างออกจากเทอร์มินอล 2 หลังจากเดินทางกลับจากบรัสเซลส์ในช่วงเย็น

เธอกล่าวว่า สัญญาณเตือนในจุดรับกระเป๋าไม่ค่อยดี กระเป๋าหลายใบที่ไม่มีเจ้าของ ต่างถูกนำมาวางไว้ และสงสัยว่าเจ้าของอยู่ที่ไหน

ทั้งนี้ เธอถูกขอให้นำกระเป๋าถือใส่ไว้ในกระเป๋าที่จะโหลด เนื่องจากไม่มีที่ว่างบนเครื่องบิน และโชคดีที่เธอรอเพียงเล็กน้อยหลังจากเดินทางมาถึง แต่เมื่อเดินออกไปข้างนอก ก็ต้องพบกับกระเป๋าเดินทางจำนวนมาก เต็มพื้นราวกับ พรมกระเป๋าเดินทางขนาดมหึมา ซึ่งเธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน

โฆษกของ สนามบินฮีทโธรว์ ระบุว่า ก่อนหน้านี้มีปัญหาทางเทคนิค กับระบบสัมภาระของเทอร์มินอล 2 ซึ่งขณะนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว โดยผู้โดยสารสามารถเช็กอินได้ตามปกติ แต่ผู้โดยสารจำนวนหนึ่งที่ออกจากอาคารผู้โดยสาร 2 ก่อนหน้านี้อาจเดินทางโดยไม่มีสัมภาระ

“เรากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับสายการบินต่างๆ เพื่อนำสัมภาระของผู้โดยสารกลับมารวมกันโดยเร็วที่สุด ขออภัยที่การเดินทางของผู้โดยสารหยุดชะงัก”

Suddenly a slight wait for my luggage to arrive at @HeathrowAirport is even more of an irrelevance – at least it came on the same flight and is leaving with me… pic.twitter.com/h42BfCe0mo

— Deborah Haynes (@haynesdeborah) June 17, 2022