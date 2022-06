ระทึก! เครื่องบินโดยสารลงจอดล้มเหลว ไถลรันเวย์มะกันไฟลุกท่วม (คลิป)

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุระทึกที่สนามบินนานาชาติไมอามี สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 มิถุสายนที่ผ่านมา เมื่อเครื่องบินโดยสารสายการบินเรดแอร์ ลงจอดล้มเหลวจนเครื่องบินไถลไปบนรันเวย์จนไฟลุกท่วม จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิต

เครื่องบินลำดังกล่าวเดินทางจากกรุงซานโตโดมิงโก เมืองหลวงของสาธารณรัฐโดมินิกัน มีผู้โดยสารและลูกเรืออยู่บนเครื่องรวม 126 คน ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 3 ราย

ด้านหน่วยงานผจญเพลิงไมอามีระบุว่า เจ้าหน้าที่สามารถเข้าควบคุมเพลิงเอาไว้ได้และควบคุมน้ำมันที่รั่วไหลออกมาได้ ขณะที่สนามบินไมอามีระบุว่าระบบลงจอดของเครื่องบินนั้นล้มเหลวและส่งผลให้เกิดไฟไหม้ขึ้น

ขณะที่คลิปวิดีโอจากภายในห้องโดยสารแสดงให้เห็นผู้คนที่แตกตื่นเบียดเสียดกันอพยพลงจากทางออกฉุกเฉิน

#NEW: Video shared with @nbc6 by Red Air Flight 203 passenger as they escaped burning plane. Three people were injured.

Investigators say landing gear collapsed as plane landed at Miami International Airport. #Miami pic.twitter.com/LRHI3cGYdL

— Ryan Nelson (@RyanNelsonTV) June 22, 2022