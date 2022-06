สุดช็อก! รถยนต์ร่วงตกกระแทกพื้น จากตึกชั้น 3 ของค่ายผลิตรถไฟฟ้ายักษ์จีน ในเซี่ยงไฮ้ ดับคาที่ 2 ศพ (คลิป)

สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า เกิดเหตุการณ์สุดช็อกเมื่อรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัท นีโอ ค่ายผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีน ที่มีคนอยู่ในรถ 2 คน จู่ๆ พุ่งร่วงตกลงมาจากชั้น 3 ของอาคารสำนักงานใหญ่ค่ายรถดังกล่าว หล่นกระแทกพื้น ในนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อวันพุธ (22 มิ.ย.) ส่งผลให้คนที่อยู่ในรถซึ่งเป็นพนักงานของค่ายรถ 1 รายและอีกรายเป็นพนักงานของบริษัทหุ้นส่วน เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ

ค่ายรถนีโอเปิดเผยว่า เหตุการณ์สุดช็อกนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาราว 17.20 น.ของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ผู้เสียชีวิตทั้งสองราย เป็นผู้ที่อยู่ในรถซึ่งร่วงตกลงมาจากอาคาร โดยทางบริษัทกำลังสอบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์เกิดขึ้นร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐอยู่

สำหรับชั้น 3 ของอาคารสำนักงานดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นส่วนของโชว์รูม สถานที่ทดสอบหรือลานจอดรถ

“บริษัทของเรากำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แผนกความมั่นคงสาธารณะในการสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ จากการวิเคราะห์สถานการณ์ในที่เกิดเหตุ เราสามารถยืนยันได้ในเบื้องต้นว่านี่เป็นอุบัติเหตุ (ไม่ได้เกิดจากยานพาหนะ) เรารู้สึกเสียใจอย่างมากกับอุบัติเหตุครั้งนี้ และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเพื่อนร่วมงานและพนักงานที่เป็นหุ้นส่วนของเราที่เสียชีวิต” แถลงการณ์ของค่ายนีโอที่โพสต์บนเว็บไซต์เวยป๋อระบุ โดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนับหลายพันข้อความภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมง ก่อนที่นีโอจะลบโพสต์แถลงการณ์ไป

โดยหนึ่งในความเห็นนั้นระบุว่า “นี่แสดงให้เห็นถึงความเลือดเย็นของทุนนิยม” และอีกความเห็นระบุว่า “มันควรจะเป็นสำนักงานความมั่นคงสาธารณะที่จะยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุหรือไม่”

บริษัทนีโอโพสต์แถลงการณ์ฉบับแก้ไข ซึ่งยังคงระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุ แต่ครั้งนี้ระบุว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น “ไม่ได้เกิดจากยานพาหนะ” ซึ่งเป็นข้อความอยู่ในวงเล็บที่เห็นได้ชัดว่าไม่ได้ต้องการเน้นในส่วนนั้นของประโยค

นีโอเป็นค่ายผลิตของจีนที่ครองตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งวางเดิมพันใหญ่ไว้กับแบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้ในรถยนต์เพื่อเอาชนะข้อห่วงกังวลของลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องการต้องชาร์จแบตบ่อยๆ

Terrible story of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer NIO being killed when a car somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height. pic.twitter.com/4ZNI2t7LqZ

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) June 23, 2022