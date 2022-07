ชายทำงานมา 27 ปี ไม่เคยพัก แต่ได้แค่ถุงของขวัญ ชาวเน็ตเลยระดมทุนให้ก้อนโต

เรียกว่าเป็นไวรัล ไปในหลายประเทศ สำหรับคลิปวิดีโอ ที่ เควิน ฟอร์ด พนักงานร้านเบอร์เกอร์ดัง ผู้ทำงานมา 27 ปี ได้รับของขวัญ

ตลอดเวลาการทำงานเป็นพนักงาน 27 ปีนั้น เควิน ไม่เคยหยุดงานแม้แต่วันเดียว เขากลายเป็นไวรัลเมื่อมีคลิปวิดีโอ เผยให้เห็นว่าเขาได้รับเพียงถุง Goodie เพื่อเป็นเกียรติในการทำงานของเขา

ข้างในนั้น มีช็อกโกแลต แก้วสตาร์บัค ปากกา 2 ด้าม เชือกคล้อง และตั๋วหนัง 1 ใบ ใส่ไว้ในถุงใสๆใบหนึ่ง ที่เขาบอกว่าจะไม่มีวันลืม

Burger King employee trends after video shows that he was gifted a goodie bag for his 27 years of work dedicated to the company pic.twitter.com/MLJiW21yKE

