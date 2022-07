ส.ว.แทมมี่ ดักเวิร์ธ ชี้เหตุกราดยิง เหมือนไม่ใช่อเมริกา จี้ออกกม.แบนอาวุธปืนสังหาร

แทมมี่ ดักเวิร์ธ สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจากรัฐอิลลินอยส์ และทหารผ่านศึกชาวอเมริกันเชื้อสายไทย ระบุเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากได้ดูคลิปวิดีโอ เหตุการณ์กราดยิงที่ขบวนพาเหรดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่มีการเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์ระบุว่า เสียงปืนลักษณะดังกล่าวที่ได้ยินนั้นเธอได้ยินครั้งสุดท้ายที่ประเทศอิรัก

คลิป

Another shot from the Highland Park mass shooting.

Hadn’t seen this clip on here.

Sounds like nearly 60 shots fired in this one alone. pic.twitter.com/X66gqEiGHD

— Jake (@SiIentRunning) July 4, 2022