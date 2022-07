ด่วน! สื่อญี่ปุ่นรายงาน ‘อาเบะ’ อดีตนายกฯ ถูกลอบยิง ขณะกล่าวสุนทรพจน์ที่นารา

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม รอยเตอร์ อ้างสถานีโทรทัศน์ NHK รายงานว่า อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโซ อาเบะ ถูกนำส่งโรงพยาบาล หลังล้มลงขณะกล่าวสุนทรพจน์ที่เมืองนารา

ทั้งนี้ ในขณะนั้นได้ยินเสียงปืนดังลั่น และผู้ต้องสงสัยชายถูกควบคุมตัวแล้ว

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่า อาเบะ อาจถูกยิงจากด้านหลัง และได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล มีอาการเลือดออก หลังทรุดตัวลงขณะกล่าวสุนทรพจน์ในเมืองนารา ทางตะวันตกของญี่ปุ่น

โดยนักข่าวของ NHK ระบุว่า ได้ยินเสียงดังขึ้น 2 ครั้งติดต่อกัน ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ของอาเบะ

ขณะที่ เกียวโด รายงานว่า อดีตนายกฯอาเบะ ไม่รู้สึกตัว และอยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

NHK รายงานต่อว่า ชายผู้ต้องสงสัยที่ยิงนายชินโซ อาเบะนั้น ถูกจับกุมในข้อหาพยายามฆ่า โดยสำนักข่าว เกียวโด รายงานเพิ่มเติมว่า ชายคนดังกล่าว อายุ 42 ปี

The attacker, male, is in police custody.

