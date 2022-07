พยานเล่าวินาทีเกิดเหตุยิงอาเบะ โซเชียลเผยคลิปคนร้ายก่อนก่อเหตุ

จากกรณีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายชินโสะ อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นวัย 67 ปี ถูกชายคนหนึ่งลอบยิงระหว่างการปราศรัยหาเสียงก่อนหน้าการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ที่เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม โดยนายอาเบะต้องถูกรับตัวส่งโรงพยาบาลในทันที โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวมือปืนวัย 41 ปีเอาไว้ได้

ล่าสุดนายมาโกโตะ อิชิคาวา พยานที่เห็นเหตุการณ์ระบุกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเกิดเสียง “ปัง” ดังสนั่นและมีกลุ่มควันสีขาวลอยขึ้น ขณะที่ตนเห็นว่าปืนมีขนาดเท่ากับกล้องวิดีโอ และเปิดเผยด้วยว่าตอนที่ได้ยินเสียงปืนนัดแรกนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เมื่อเสียงปืนนัดที่ 2 ดังขึ้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เข้ารวบตัวชายคนดังกล่าวเอาไว้ได้

ด้านโลกออนไลน์เผยคลิปวิดีโอนาทีก่อนเกิดเหตุที่แสดงให้เห็นมือปืนที่ยืนสังเกตการณ์ขณะที่นายอาเบะกำลังปราศรัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก่อนที่จะก่อเหตุลอบยิงขึ้น

The suspect can be seen behind Former Prime Minister Mr. Shinzo Abe. #ShinzoAbe #Japan pic.twitter.com/VTipecJNPS

ขณะที่สำนักข่าวเอ็นเอชเค เผยแพร่คลิปที่แสดงให้เห็นวินาทีที่คนร้ายลั่นไกปืนจนเกิดเป็นกลุ่มควันลอยอยู่ในอากาศ ก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะรวบตัวเอาไว้ได้

นอกจากนี้ยังมีคลิปมุมสูงขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังลำเลียงนายอาเบะที่ได้รับบาดเจ็บขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลด้วย

Japan’s ex-PM Abe was shot at political event, NHK reports. Here’s what we know:

-Abe unconscious, unresponsive after being shot in chest: report

-Attacker was arrested: NHK cites police

-Abe is being transported to a hospital in Nara via helicopter: NHK https://t.co/oT7329sEpI pic.twitter.com/ee4hd4OrVh

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 8, 2022