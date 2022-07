ศรีลังกาป่วนหนัก! ม็อบฮือบุกเผาบ้านนายกฯ

สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า สถานการณ์ในศรีลังกากำลังปั่นป่วนหนัก ล่าสุดมีรายงานว่าช่วงค่ำวันเสาร์(9 ก.ค.)นี้ กลุ่มผู้ประท้วงชาวศรีลังกาได้เคลื่อนขบวนบุกเข้าไปจุดไฟเผาบ้านพักส่วนตัวของนายรานิล วิกรมสิงเห นายกรัฐมนตรีศรีลังกา หลังจากไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นม็อบผู้ประท้วงที่ต่างอยู่ในอารมณ์โกรธแค้น ได้บุกเข้าไปทำเนียบที่พักของประธานาธิบดีโคฐาภยะ ราชปักษะ ในกรุงโคลอมโบ เพื่อกดดันให้นายราชปักษะลาออกจากตำแหน่ง จากการบริหารประเทศผิดพลาด แต่เจ้าตัวสามารถหลบหนีออกไปได้ก่อนด้วยการคุ้มกันของกองกำลังฝ่ายความมั่นคง

เจ้าหน้าที่ทางการเปิดเผยกับบีบีซีว่า กลุ่มผู้ประท้วงได้บุกเข้าไปในบ้านพักส่วนตัวของนายวิกรมสิงเห และจุดไฟเผาบ้าน โดยเรายังไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีอยู่ที่ใด ณ ตอนเกิดเหตุ

ทั้งนี้นายวิกรมสิงเหและครอบครัวจะพักอยู่ที่บ้านพักส่วนตัว ที่เรียกว่า ฟิฟธ์เลน ส่วนทำเนียบที่พักทางการที่เรียกว่า เทมเปิล ทรีส์ นั้นจะใช้สำหรับทำงานเท่านั้น

ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ นายวิกรมสิงเหได้เรียกประชุมผู้นำทางการเมืองโดยเขาได้เสนอที่จะลาออกจากตำแหน่ง เพื่อเปิดทางให้มีการตั้งรัฐบาลที่ทุกพรรคการเมืองมีส่วนร่วม เพื่อหาทางแก้ปัญหาท่ามกลางความโกรธแค้นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการผิดพลาดของรัฐบาลที่ทำให้ประเทศชาติต้องเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

