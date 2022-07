บิล เกตส์ ลั่นบริจาคทรัพย์สินทั้งหมด ไม่สนตกอันดับคนรวย

ซีเอ็นบีซีรายงานว่า นายบิล เกตส์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลกออกมาประกาศผ่านทวิตเตอร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าตนจะบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดให้กับ “มูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์”

เกตส์ ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ ประกาศบริจาคเงินมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 732,000 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ ก่อนจะประกาศแผนที่จะบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดให้กับมูลนิธิดังกล่าวที่ทั้งเกตส์และเมลินดาเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น โดยพร้อมที่จะตกอันดับผู้ร่ำรวยที่สุดในโลก

As I look to the future, I plan to give virtually all of my wealth to the foundation. I will move down and eventually off of the list of the world’s richest people.

— Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022