พายุฝนถล่มกรุงโซล น้ำท่วมสูงจมรถยนต์-ทะลักลงรถไฟฟ้าใต้ดิน แจ้งอพยพประชาชน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม แชนแนล นิวส์ เอเชีย รายงานว่า หลายพื้นที่ในเขตกรุงโซลประสบกับภัยน้ำท่วม เนื่องจากฝนที่ถล่มลงมาอย่างหนัก จนทำให้รถยนต์หลายคันต้องจมน้ำ และมีการแจ้งอพยพประชาชน

ทั้งนี้ ในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพถนนที่ถูกน้ำท่วม รวมไปถึงน้ำที่ท่วมไปยังขั้นบันไดของรถไฟฟ้าใต้ดิน ผู้ใช้ทวิตเตอร์บางราย ได้รายงานด้วยว่าเกิดไฟดับที่ย่านกังนัม

แชแนล นิวส์ เอเชีย ได้อ้าง สำนักข่าวยอนฮับ รายงานว่ามีปริมาณน้ำฝนถึง 170 มิลลิเมตร ทั่วภาคกลางของประเทศ ขณะที่กรุงโซลนั้น มีฝนตกราว 90.5 มิลลิเมตร เมื่อช่วงราวสองทุ่ม (เวลาท้องถิ่น) ขณะที่ย่านทงจักทางตอนใต้ของโซล มีปริมาณน้ำฝน 137 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง นับได้ว่าตกหนักที่สุดในรอบทศวรรษ

ขณะที่ ยอนฮับ ยังรายงานว่า ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนี้ ทำให้เกิดน้ำท่วมและไฟดับในบางภูมิภาค โดยผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่ำ ต้องอพยพเพื่อความปลอดภัย ขณะที่เวลา 21.00 น.ที่ผ่านมา ร้านค้าบางแห่งที่สถานีขนส่งในย่านกังนัม ต้องจมอยู่ใต้น้ำ และยังมีน้ำที่ท่วมเข้าไปที่สถานที่หลายแห่ง ที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการทางใต้ของกรุงโซล รถไฟฟ้าใต้ดินต้องหยุดให้บริการ

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายการผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตในพื้นที่เหล่านั้น แต่มีความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ยังได้รับรายงานว่า ยานพาหนะจำนวนมากจมอยู่ใต้น้ำ พื้นที่เกษตร และต้นไม้ ล้มจากการโดนฝนตกหนัก

โดยก่อนหน้านี้ กรมอุตุนิยมวิทยาของเกาหลี ได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักทั่วกรุงโซล ,เมืองท่าทางตะวันตกของอินชอน, ทางเหนือของคยองกี และ คังวอนตอนเหนือ

ขณะที่ทวิตเตอร์ของ สำนักงานด้านขนส่งและบริการข้อมูล ได้ทวิตภาพที่ของรถยนต์ที่ติดขัดที่ถนน ยังแจ แดโร จนไม่สามารถเคลื่อนได้

นอกจากนี้ ทางการยังมีข้อความไปถึงผู้อยู่อาศัยในกรุงโซล เมื่อเวลาราว 23.10 น.ตามเวลาท้องถิ่น หรือ 21.30 น. ในประเทศไทย เตือนถึงเหตุดินถล่ม และให้ผู้อยู่อาศัยใกล้กับพื้นที่ป่าให้อพยพเพื่อความปลอดภัย

heavy rain and flood in seoul right now. doyoung just finished his schedule and assured us on bbl that he's okay. hope everyone in korea is safe too!pic.twitter.com/PWvs28Zw4v

