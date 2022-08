มะเร็งคร่า ‘โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น’ นักร้อง-นักแสดงดัง วัย 73 ปี

โอลิเวีย นิวตัน-จอห์น นักร้องและนักแสดงดังในช่วงทศวรรษที่ 70-80 เสียชีวิตแล้วในบ้านของเธอทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย ขณะมีอายุได้ 73 ปี หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งมาอย่างยาวนาน

จอห์น อีสเตอร์ลิง สามีของเธอได้โพสต์แจ้งการจากไปของเธอในเฟซบุ๊กและไอจีโดยระบุว่า โอลิเวียเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและความหวังมานานกว่า 30 ปี ในการแบ่งปันการเดินทางของเธอกับการต่อสู้กับมะเร็งเต้านม พร้อมขอให้ทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

โอลิเวียเป็นนักร้องและนักแสดงชาวออสเตรเลียที่โด่งดังเป็นที่รู้จักทั่วโลกในบทแซนดี้จากภาพยนตร์เรื่อง Grease ที่เธอแสดงนำร่วมกับจอห์น ทราโวลตา โดยเพลงที่ทั้งคู่ร้องร่วมกันอย่าง “You’re the One That I Want” เป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพลงในยุคนั้น ซึ่งมียอดขายมากกว่า 15 ล้านชุด

ด้านทราโวลตาได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยการจากไปของอดีตคู่ขวัญว่า โอลิเวียที่รัก คุณทำให้ชีวิตของพวกเราทุกคนดีขึ้น ผลกระทบที่คุณสร้างมันน่าเหลือเชื่อ ผมรักคุณมาก เราจะได้พบกันและอยู่ร่วมกันอีกครั้งในอนาคต เป็นของคุณเสมอนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นคุณและตลอดไป จากแดนนี่และจอห์นของคุณ

นอกจากความสำเร็จในวงการภาพยนตร์แล้ว โอลิเวียยังประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในด้านดนตรี โดยซิงเกิ้ลของเธออย่าง Physical เมื่อปี 1981 ก็ครองอันดับหนึ่งใน Billboard ชาร์ทเป็นเวลา 10 สัปดาห์ และยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเพลงแห่งปี เธอยังมีเพลงฮิตอย่าง “Please Mr. Please”, “Have You Never Been Mellow” และ “I Honestly Love You” ซึ่งได้รับรางวัลแกรมมี่ในปี 1975