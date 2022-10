ม็อบจีนผุด ก่อนประชุมใหญ่พรรคคอมฯ สังคมออนไลน์จีนเสียงแตก วิจารณ์กระหน่ำ

สำนักข่าวบีบีซีรายงานเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ว่า มีชายปริศนารายหนึ่งก่อเหตุประท้วงประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนขึ้นในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ก่อนหน้าที่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนจะมีขึ้นเพียง 3 วัน ซึ่งจะเป็นการประชุมครั้งสำคัญที่เป็นที่คาดหมายว่านายสี จิ้นผิงจะสามารถกุมอำนาจไว้ในมือในฐานะเป็นประธานาธิบดีของจีนเป็นสมัยที่ 3 ได้ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน โดยการก่อเหตุประท้วงดังกล่าวได้จุดกระแสวิจารณ์ในโลกออนไลน์และจุดประกายการต่อต้านระบอบเผด็จการจีนขึ้นในมหาวิทยาลัยทั่วโลก

โดยชายปริศนาที่ใส่เสื้อสีส้มและหมวกนิรภัย ได้ขึ้นไปติดป้ายประท้วงที่มีใจความหลักวิพากษ์วิจารณ์และเรียกร้องให้ยุตินโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีน รวมถึงเรียกร้องให้ปลดนายสี จิ้นผิง ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีของจีน บนสะพานสีตง เขตไห่เตียน ซึ่งเป็นสะพานทางข้ามบนถนนสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง ชายปริศนาผู้นี้ยังทำการเผายางรถยนต์และตะโกนคำประท้วงผ่านโทรโข่ง

แม้ว่าสื่อทางการจีนจะไม่มีการเคลื่อนไหว แต่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และ WeChat ซึ่งเป็นแอพพ์ส่งข้อความหลักที่คนจีนส่วนใหญ่นิยมใช้ ได้เซ็นเซอร์ภาพของการประท้วงดังกล่าว จนเกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนัก โดยโลกออนไลน์จีนเสียงแตก มีทั้งผู้ที่ชื่นชมความกล้าหาญของชายปริศนาผู้นี้ รวมถึงมีผู้ที่ไม่เห็นด้วย อาทิ หู ซีจิน อดีตบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์โกลบอลไทมส์ กระบอกเสียงทางการจีน ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นบนทวิตเตอร์ว่า ประชาชนจีนส่วนมากสนับสนุนการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและหวังให้เกิดเสถียรภาพ โดยคัดค้านการประท้วงนี้

ในภายหลังเว็บไซต์ Chinachange.org ระบุว่า ชายปริศนาดังกล่าวมีชื่อว่า เผิง ลี่ฟา ผู้ใช้ชื่อในสังคมออนไลน์ว่า เผิง ซ่ายโจว นักวิจัยและนักฟิสิกส์ชาวจีนที่ปลอมตัวเป็นคนงานก่อสร้างขึ้นไปติดป้ายประท้วงดังกล่าว สอดคล้องกับรายงานของบีบีซีที่มีการพุ่งเป้าไปที่นักวิจัยด้านฟิสิกส์คนหนึ่งที่เผยแพร่บทความที่คล้ายจะเป็นแถลงการณ์ บนเว็บไซต์ด้านการวิจัย ResearchGate มีเนื้อหาเรียกร้องให้ประชาชนจีนร่วมกันหยุดงานประท้วงและทำอารยขัดขืน เพื่อหยุดยั้งการสืบอำนาจระบอบเผด็จการของสี และเริ่มต้นเส้นทางทางประชาธิปไตยและเสรีภาพของประเทศ ซึ่งปัจจุบันบทความดังกล่าวถูกลบออกจากเว็บไซต์แล้ว อย่างไรก็ดี บีบีซีรายงานว่า ตำรวจจีนได้จับกุมชายใส่เสื้อสีส้มและหมวกนิรภัย ซึ่งคาดว่าคือ เผิง ซ่ายโจว โทษฐานก่อการประท้วงแล้ว

นอกจากนี้ การประท้วงของ เผิง ซ่ายโจว ได้จุดประกายการต่อต้านระบอบเผด็จการจีนขึ้นในมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยในอินสตาแกรมและทวิตเตอร์ ปรากฎภาพโปสเตอร์และข้อความประท้วงระบอบสี จิ้นผิง ที่ติดแท็กมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อาทิ มหาวิทยาลัยชิคาโก และ มหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน

In response Zaizhou Peng. Protest against the dictator Xi Jinping have sprung up on university campuses abroad.

The Chinese people have never given up on their quest for freedom and dignity❗️❗️❗️ pic.twitter.com/ce5ZWVtEVq

— 长江黄河不会倒流 (@1Onwj9mqgo5Hpne) October 14, 2022