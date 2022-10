ช็อกตาค้าง! โดมยักษ์ของมัสยิดใหญ่อินโดฯ ถล่มตรงหน้า หลังเกิดไฟไหม้ โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิต (คลิป)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เกิดภาพสุดช็อกที่ทำเอาผู้คนต่างตกตะลึงเมื่อหลังคาทรงโดมขนาดยักษ์ของมัสยิดใหญ่ ในใจกลางกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ได้ทรุดถล่มลงในวันพุธ (19 ต.ค.) ที่ผ่านมา ก่อกลุ่มฝุ่นคอนกรีตและควันไฟลูกใหญ่ปกคลุมไปทั่ว โดยเหตุหลังคาทรงโดมยักษ์ทรุดถล่มเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารมัสยิดทรงโดมหลังนี้ขึ้นก่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ระดมฉีดน้ำเข้าดับไฟที่กำลังลุกไหม้ และมีคนงานก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ขณะตัวโดมทรุดตัวถล่ม แต่โชคดีที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

คลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวเผยให้เห็นกลุ่มควันสีเทาดำขนาดยักษ์ปกคลุมไปทั่วบริเวณอาคารทรงโดมยักษ์ดังกล่าว หลังเกิดไฟลุกไหม้ขึ้น ซึ่งได้ทำลายส่วนฐานด้านล่างของแกรนด์มัสยิดศูนย์อิสลามจาการ์ตา ในกรุงจาการ์ตา โดยก่อนที่หลังคาทรงโดมยักษ์นี้จะทรุดตัวลงมา ได้มีคนงานก่อสร้างหลายคนกำลังตรวจดูไฟที่ลุกไหม้อยู่ในระยะใกล้ ส่งผลให้คนงานก่อสร้างหนีกระเจิงเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อตัวโดมถล่มลงมา

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ โดยมัสยิดใหญ่นี้ ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์อิสลาม กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง ส่วนสาเหตุของไฟไหม้ ซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะดับไฟลงได้นั้น กำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวน แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัยว่าเหตุน่าจะมาจากประกายไฟที่เกิดขึ้นเมื่อคนงานพยายามตัดแผ่นบุกันน้ำของตัวโดม

