เป็นงง! ‘หู จิ่นเทา’ อดีต ปธน.จีน ถูก จนท.บังคับให้ออกจากที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ ‘ปธน.สี’ หน้าเจื่อน (คลิป)

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม สำนักข่าวเอเอฟพีและบีบีซีรายงานว่า ก่อนหน้าที่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะปิดฉากลงในวันเดียวกันนี้ หลังดำเนินมานานราว 1 สัปดาห์ ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อนายหู จิ่นเทา อดีตประธานาธิบดีจีน ในวัย 79 ปี ซึ่งนั่งอยู่เคียงข้างกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้ถูกเจ้าหน้าที่นายหนึ่งบังคับนำตัวออกจากที่ประชุมไป โดยไมมีการอธิบายชี้แจงใดๆ

ในคลิปเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้พยายามที่จะนำตัวนายหูออกจากที่ประชุมไป แต่นายหูดึงดันไม่ยอม จนเจ้าหน้าที่ชายคนดังกล่าวถึงขั้นพยายามที่จะอุ้มนายหูขึ้นจากเก้าอี้

ด้านประธานาธิบดีสีเองก็พยายามเข้ามาช่วยพูดด้วย โดยยังสีหน้าที่ดูเจื่อนๆ ขณะที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้พยายามยื้อยุดนายหูให้ลุกขึ้นอยู่ประมาณหนึ่ง จนนายหูยอมลุกขึ้นเดินไป โดยนายหูยังได้พูดกับนายสีเล็กน้อยและเข้าตบบ่านายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี ที่นั่งอยู่ข้างๆ ประธานาธิบดีสีด้วยเช่นกัน ก่อนที่นายหูจะถูกเจ้าหน้าที่นำพาเดินออกไปแต่โดยดี

ทั้งนี้ นายหู จิ่นเทา ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจีนระหว่างปี 2003-2013 โดยคลิปเหตุการณ์ที่นายหูถูกเจ้าหน้าที่นำตัวออกไปจากที่ประชุมนั้น ได้จุดความสนใจไปทั่วโลก ซึ่งผู้คนโดยเฉพาะในโลกออนไลน์พยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้น ท่ามกลางคำถามมากมาย แต่ไม่มีคำตอบจากรัฐบาลจีนในขณะนี้

บีบีซีระบุว่า หนึ่งใน 2 สาเหตุที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเหตุผลทางการเมือง หรืออาจเป็นปัญหาด้านสุขภาพของนายหูเอง

Early drama: Hu Jintao seen being led out soon after reporters are led into the main hall pic.twitter.com/pRffGZF60I

— Danson Cheong (@dansoncj) October 22, 2022