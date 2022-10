กต.ยันหมอสองกำลังกลับไทย ชี้ระบุไม่ได้เป็น ‘กลุ่มก่อการร้าย’ จับหรือไม่

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ตอบข้อซักถามกรณีหมอสอง นพ.นพรัตน์ รัตนวราห นายแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งชื่อดังซึ่งขาดการติดต่อไปหลังเดินทางท่องเที่ยวเพียงคนเดียว และมีรายงานว่าถูกลักพาตัวว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานการให้ความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล และกรมการกงสุลเป็นระยะ ทราบว่า นพ.นพรัตน์กำลังเดินทางกลับมาแล้ว จึงขอให้สอบถามรายละเอียดจากเจ้าตัวจะเหมาะสมกว่า

นายธานีกล่าวว่า ในพื้นที่ที่คาดว่า นพ.นพรัตน์ถูกจับตัวไปนั้น (เมือง Kemparana ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของมาลีติดกับพรมแดนของบูร์กินาฟาโซ) เป็นพื้นที่ที่มีการปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายหลายกลุ่ม (กลุ่มหลัก คือ Jama’at Nasr al Islam wal Muslimin หรือ Group for the Support of Islam and Muslim – JNIM ซึ่งประกาศสวามิภักดิ์ต่อกลุ่ม Al Qaeda) อย่างไรก็ดี จากข้อมูลที่กระทรวงได้รับและการประเมินของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ากลุ่มที่จับ นพ. นพรัตน์เป็นกลุ่มก่อการร้ายหรือไม่