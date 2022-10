ทูตเกาหลีใต้เสียใจ คนไทยเสียชีวิตจากเหตุอิแทวอน เตรียมพร้อมรับคำสั่งเคลื่อนย้ายศพกลับประเทศ

ทูตเกาหลีใต้เสียใจ คนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์อิแทวอน ยังไม่จัดกิจกรรม-ตั้งจุดไว้อาลัย เจ้าหน้าที่แต่งดำ ติดริบบิ้น ลดธงครึ่งเสา

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม ที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง มีผู้คนเดินทางมาทำเอกสารราชการ หรือติดต่อขอทำวีซ่าเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยยังไม่มีการตั้งจุดแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์เหยียบกันเสียชีวิตในย่านอิแทวอนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 154 รายนั้น

ผู้สื่อข่าว ‘มติชน’ มีโอกาสได้พูดคุยกับ นายจอน โจยอง อัครราชทูต รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตผู้แทนถาวรสาธารณรัฐเกาหลีประจำยูเอ็นเอสแคป โดยเผยกับผู้สื่อข่าวถึงเหตุการณ์เหยียบกันเสียชีวิตในย่านอิแทวอนว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในย่านอิแทวอน ส่วนที่มีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว 1 รายนั้น ทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยขอแสดงความเสียใจไปยังญาติของผู้เสียชีวิตด้วย

ส่วนในเรื่องของการขนย้ายศพผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยนั้น ทางสถานทูตต้องรอคำสั่ง และประกาศจากทางการเกาหลีใต้ เนื่องจากเป็นข้อกฎหมายของทางเกาหลีใต้ในการขนย้ายศพผู้เสียชีวิตข้ามประเทศ โดยเบื้องต้นทางสถานทูตมีการเตรียมพร้อมในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว

“เรื่องของการไว้อาลัย ขณะนี้ ทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยยังไม่มีการหารือในเรื่องของการจัดสถานที่เพื่อแสดงความอาลัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในย่านอิแทวอน ซึ่งหากสถานทูตเกาหลีจะจัดกิจกรรมไว้อาลัย หรือตั้งจุดแสดงความอาลัย ทางสถานทูตจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเฟซบุ๊กของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย (Embassy of the republic of Korea in Thailand)” นายจอน โจยองกล่าว

อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ของสถานทูตเกาหลีระบุว่า อาจมีการตั้งโต๊ะเพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้ที่เดินทางมาทำธุระในสถานทูตและอยากแสดงความอาลัย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นที่น่าสังเกตว่า ในวันนี้บรรดาเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้มีการแต่งกายชุดดำ และติดริบบิ้นสีดำ รวมทั้งมีการลดธงลงครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลดในอิแทวอนด้วย