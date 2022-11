เครื่องบินยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ชนสนั่นกลางอากาศ ไม่ทราบชะตากรรมนักบิน

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ว่าเครื่องบินรบสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จำนวน 2 ลำเกิดอุบัติเหตุชนกันกลางอากาศก่อนร่วงลงจากฟ้าและระเบิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ในงานแสดงเครื่องบินรบสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นในเมืองแดลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมของนักบิน

เครื่องบินรบทั้ง 2 ลำนี้ ลำหนึ่งเป็นเครื่องบินชนิดทิ้งระเบิด Boeing B-17 Flying Fortress และอีกลำเป็นเครื่องบินรบ Bell P-63 Kingcobra โดยขณะเกิดเหตุ เครื่องบินทั้ง 2 ลำ กำลังบินในงาน Wings Over Dallas Airshow จัดขึ้นที่สนามบิน Dallas Executive Airport ตามรายงานขององค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐ (FAA)

หลังเกิดเหตุ หน่วยกู้ภัยรีบเข้าไปในที่เกิดเหตุเพื่อทำการช่วยเหลือนักบิน และลูกเรือของเครื่องบินทั้ง 2 ลำในทันที อย่างไรก็ตาม ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีนักบินและลูกเรืออยู่บนเครื่องบินทั้ง 2 ลำ ทั้งหมดกี่คน

นายแฮงค์ โคตส์ ประธานและผู้บริหารหน่วยงาน Commemorative Air Force (CAF) หน่วยงานที่เก็บรักษาเครื่องบินรบยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่า ตามปกติแล้วเครื่องบิน B-17 จะมีลูกเรือประมาณ 4 ถึง 5 คน ส่วนเครื่องบิน P-63 จะควบคุมโดยนักบินเพียงคนเดียว แต่ไม่ทราบถึงจำนวนลูกเรือที่ขึ้นบินบนเครื่องบินลำดังกล่าวเช่นกัน

ในเวลาต่อมา มีภาพวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นภาพขณะที่เครื่องบินทั้ง 2 ลำ ชนกันกลางอากาศ และเกิดระเบิดทันทีที่เครื่องกระแทกกับพื้น ภาพถ่ายมุมสูงแสดงให้เห็นถึงซากของเครื่องบินกระจายอยู่ทั่วบริเวณที่ตก

ทั้งหน่วยงานองค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐ และคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติ (NTSB) ได้เริ่มการสอบสวนถึงสาเหตุการชนกันกลางอากาศในครั้งนี้แล้ว โดย NTSB จะเป็นฝ่ายนำการสอบสวน และจะแถลงความคืบหน้าของการสอบสวนต่อไป

⚠️ GRAPHIC VIDEO: A mid-air collision involving two planes near the Dallas Executive Airport, today. The accident took place during the Wings Over Dallas WWII Airshow at 1:25 p.m., according to Dallas Fire-Rescue. A @FOX4 viewer took this video. @FOX4 is working for more details. pic.twitter.com/jdA6Cpb9Ot

Advertisement

— David Sentendrey (@DavidSFOX4) November 12, 2022