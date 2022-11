ไม่ทนแล้ว! ชาวจีนในกว่างโจวพังรั้วกั้น เดินประท้วงล็อกดาวน์โควิด

สำนักข่าวรอยเตอร์และเอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ว่า ภาพวิดีโอที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นขณะที่ชาวจีนในเมืองกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง พังรั้วกั้นที่ป้องกันไม่ให้ประชาชนออกจากบ้านเรือนในระหว่างล็อกดาวน์ และเดินขบวนประท้วงไปตามถนนเมื่อคืนวันที่ 14 พฤศจิกายน เพื่อแสดงความไม่พอใจกับการล็อกดาวน์ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาลจีน

ขณะนี้ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ต่อวันของจีนพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจีนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน อยู่ที่ 17,772 ราย เมืองที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดคือเมืองกว่างโจว ที่แตะ 5 พันรายต่อวันเป็นครั้งแรก ก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนสั่งล็อกดาวน์หลายพื้นที่ในเมืองกว่างโจวตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน มีการประกาศต่อระยะเวลาการล็อกดาวน์ในพื้นที่ 2 ใน 3 ของเมืองออกไปจนถึงคืนวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน

ในแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังอย่างทวิตเตอร์ มีการเผยแพร่ภาพวิดีโอความวุ่นวายในเขตไห่จู เมืองกว่างโจว ชาวจีนหลายร้อยคนเดินประท้วงไปบนถนน บางส่วนพังรั้วกั้น พร้อมตะโกนแสดงความไม่พอใจกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ว่า “ไม่ตรวจแล้ว!” บางส่วนมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ และปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงดันรถกระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจจนล้มตะแคง

แฮชแท็กที่เผยภาพความวุ่นวายในเมืองกว่างโจวถูกลบออกจาก เวยป๋อ แพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนที่ได้รับความนิยมในจีน ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐของเมืองกว่างโจวและตำรวจมณฑลกวางตุ้งปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับสำนักข่าวรอยเตอร์ถึงเหตุการณ์วุ่นวายดังกล่าว

An overnight breakout in #Guangzhou saw clashes with police as #ZeroCovid continues to come under pressure in #China. pic.twitter.com/T1dCHaGp9U

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) November 15, 2022