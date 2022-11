สื่อหลักของจีน เปิดตัวสารคดีพิเศษ ‘สำนวนจีนโบราณที่ สี จิ้นผิง ชื่นชอบ’ ฉบับภาษาไทย-อินโดฯ

CMG สื่อหลักของจีน เปิดตัวสารคดีพิเศษ ‘สำนวนจีนโบราณที่ สี จิ้นผิง ชื่นชอบ’ ฉบับภาษาไทยและอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการเปิดตัวสารคดี “สำนวนจีนโบราณที่ สี จิ้นผิง ชื่นชอบ” (Classics Quoted by Xi Jinping) เล่าเรื่องราวสำนวนจีนโบราณที่ถูกอ้างถึงและเล่าผ่าน สี จิ้นผิง เวอร์ชั่นอินโดนีเซียและไทย และสารคดีหลายภาษา “การเดินทางใหม่ของจีน” (China on a New Journey) ผลิตโดย China Media Group (CMG) สื่อหลักของจีน

เซิ่น ไห่สง รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้อำนวยการ CMG

กล่าวสุนทรพจน์ในพิธี ซึ่งมีตัวแทนสื่อจากอินโดนีเซีย ไทย กัมพูชา อินเดีย ลาว ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกา ตุรกี และประเทศอื่นๆ เข้าร่วมทางออนไลน์

รายการ “Classics Quoted by Xi Jinping” แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเชิงลึกของสี จิ้นผิง เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม ตลอดจนข้อมูลเชิงลึกของเขาเกี่ยวกับวิธีการปกครองประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

“การเปิดตัวรายการพิเศษ Classics Quoted by Xi Jinping และสารคดีหลายภาษา China on a New Journey จะช่วยให้ผู้คนในอินโดนีเซีย ไทย และประเทศอื่นๆ เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของจีน และความเข้าใจที่ดีขึ้น ถึงความสำคัญของการเดินทางครั้งใหม่ของจีนสู่โลก โดยจะแสดงให้ผู้ชมได้เห็นถึงประเทศจีนที่น่าเชื่อถือ ประเทศจีนที่น่ารักและประเทศจีนที่คู่ควรแก่การเคารพ” เซิ่น ไหสง กล่าว

“China on a New Journey” เป็นสารคดีหลายภาษาที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของจีนในการตระหนักถึงความทันสมัยของจีน และเผยให้เห็นรหัสของความมีชีวิตชีวาของจีนผ่านตัวอย่างที่ชัดเจนและเรื่องราวในชีวิตจริง

Lestari Moerdijat รองโฆษกสภาที่ปรึกษาประชาชนแห่งอินโดนีเซีย กล่าวสุนทรพจน์ผ่านวิดีโอในพิธีเปิด โดยกล่าวว่า “Classics Quoted by Xi Jinping” เวอร์ชันอินโดนีเซีย ซึ่งผลิตร่วมกันโดย CMG และ Televisi Republik Indonesia (TVRI) เป็นผลมาจากความร่วมมือที่ได้ผล ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความเข้าใจซึ่งกันและกัน แต่ยังมีส่วนในการสื่อสารทางวัฒนธรรมระหว่างอินโดนีเซียและจีนด้วย และความร่วมมือดังกล่าวจะนำพลังบวกมาสู่สังคมตลอดจนการพัฒนาของอินโดนีเซีย

นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ กล่าวในพิธีเปิดว่า การออกอากาศออนไลน์ของ “Classics Quoted by Xi Jinping” มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนไทยและประชาชนจีน เขาสนับสนุนให้ CMG ร่วมมือกับสื่อในประเทศไทยเพื่อลดอคติและความเข้าใจผิด

ภายในงาน เซิ่น ไห่สง ได้ประกาศเปิดตัว “Classics Quoted by Xi Jinping” และ “China on a New Journey” ทางออนไลน์ โดยมีตัวแทนสื่อของสถานีโทรทัศน์รายใหญ่จากประเทศไทย กัมพูชา อินเดีย ลาว ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกา และตุรกี อาทิ Andi Asrul Sani Fauzan รองประธาน TVRI และอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้บริหารเครือเนชั่นของไทย ซึ่งเนชั่นได้ร่วมผลิตรายการ “Classics Quoted by Xi Jinping” ในเวอร์ชั่นภาษาไทย กับทาง CMG

