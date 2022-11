สี จิ้นผิง ตำหนิ ‘จัสติน ทรูโด’ ขณะประชุม G20 เดือดนำข้อมูลที่หารือเปิดเผยสื่อ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ถูกจับภาพขณะหารือส่วนตัวกับนายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา ระหว่างการประชุม G20 ที่อินโดนีเซีย โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้พูดคุยกับนายทรูโด ด้วยรอยยิ้มผ่านล่าม ตำหนิในกรณีที่นายทรูโดระบุว่าจีนแทรกแซงการเลือกตั้งของแคนาดา

โดยล่ามได้แปลว่า “ทุกอย่างที่เราได้พูดคุยกันถูกรั่วไหลไปถึงสื่อ และนั่นไม่เหมาะสม”

ทรูโด ได้พยักหน้าขณะที่ ผู้นำจีน กล่าวต่อว่า “นั่นไม่ใช่วิธีการที่ควรจะเป็น หากมีความจริงใจต่อกัน เราจะร่วมหารือด้วยทัศนคติที่เคารพซึ่งกันและกัน มิเช่นนั้น ผลที่ตามมาจะคาดเดาไม่ได้”

ขณะที่นายทรูโดได้ตอบว่า ในแคนาดา เราเชื่อในการเจรจาที่เสรี เปิดเผย และตรงไปตรงมา เราจะทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไป แต่มีบางสิ่งที่เราไม่เห็นด้วย

ต่อมาล่ามของนายสี จิ้นผิง กล่าวว่า “เรามาสร้างเงื่อนไขกันก่อน” ก่อนที่วิดีโอจะเผยให้เห็นขณะ 2 ผู้นำ จับมือกัน ก่อน ปธน.สี จิ้นผิง จะเดินจากไปพร้อมผู้ติดตาม

The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday “has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted” pic.twitter.com/Hres3vwf4Q

— Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) November 16, 2022