ดับเกลื่อน! มือปืนกราดยิง ‘วอลมาร์ท’ เวอร์จิเนีย ด้านผู้ร้ายตายแล้ว

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ว่าเกิดเหตุมือปืนบุกกราดยิงห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ท ในรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งตรงกับวันที่ 23 พฤศจิกายน ตามเวลาในไทย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ขณะที่มีรายงานเพิ่มเติมว่า มือปืนเสียชีวิตแล้ว

ลีโอ โคซินสกี เจ้าหน้าที่ตำรวจจากเมืองเชสซาพีค รัฐเวอร์จิเนีย แถลงข่าวที่จุดเกิดเหตุว่า พบผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉินได้เข้าไปปฏิบัติงานอย่างเร่งด่วน เมื่อเดินทางถึงสถานที่เกิดเหตุ โคซินสกีกล่าวเสริมอีกว่า ผู้ก่อเหตุลงมือเพียงคนเดียว และขณะนี้ได้เสียชีวิตแล้ว

ด้านเมืองเชสซาพีคได้ออกมายืนยันเหตุกราดยิงดังกล่าวผ่านบัญชีทวิตเตอร์ และขอความร่วมมือประชาชนให้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่แก่เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินในการปฏิบัติงานครั้งนี้

ขณะที่มีวิดีโอฟุตเทจรายงานข่าวแสดงการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากในจุดเกิดเหตุ สอดคล้องกับที่โคซินสกีกล่าวว่า มีตำรวจและเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนหลายนายกำลังตรวจสอบร้านค้าและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่

#UPDATE A Chesapeake police spokesperson tells us at this point he believes no more than 10 people have died. It’s unclear if the shooter was an employee. The shooter is now deceased. Officers are walking through the Walmart super center checking for victims. @WAVY_News pic.twitter.com/gZs4CDV0q8

แม้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจะยังไม่มีระบุอย่างแน่ชัด แต่สถานีโทรทัศน์ WUSA ของสหรัฐรายงานว่า ตำรวจเชื่อว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงดังกล่าวกว่า 10 ราย

หลุยส์ ลูคัส สมาชิกวุฒิสภารัฐเวอร์จิเนีย ออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุกราดยิงครั้งล่าสุดของสหรัฐที่เกิดขึ้นในรัฐที่เธอเป็นผู้แทนผ่านทวิตเตอร์ โดยกล่าวว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ “หัวใจแตกสลายอย่างที่สุด” พร้อมประกาศว่าตนจะไม่หยุดพักจนกว่าจะหาทางออกต่อปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืนที่แพร่ระบาดในประเทศและคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วจำนวนมาก

I am absolutely heartbroken that America’s latest mass shooting took place in a Walmart in my district in Chesapeake, Virginia tonight. I will not rest until we find the solutions to end this gun violence epidemic in our country that has taken so many lives.

— L. Louise Lucas (@SenLouiseLucas) November 23, 2022