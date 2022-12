จีนกร้าวปกป้องบริษัทเทคโนโลยี หลังมะกันอ้างความมั่นคง สั่งห้ามขายอุปกรณ์ ‘หัวเว่ย-ZTE’

กระทรวงพาณิชย์จีนออกมาคัดค้านคำสั่งของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐอเมริกา ที่ห้ามขายอุปกรณ์ของบริษัทหัวเว่ย และ ZTE สองบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนในสหรัฐ พร้อมให้คำมั่นว่าจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัทจีน

นางซู่ เจวียถิง โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวระหว่างแถลงข่าวว่า จีนจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของบริษัทในประเทศ พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐแก้ไขการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และหยุดสร้างประเด็นทางการเมือง รวมถึงวางอาวุธทางเศรษฐกิจและการค้า

นางซู่กล่าวด้วยว่า นายหวัง เหวินเทา รัฐมนตรีพาณิชย์จีน ได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดทางการค้าของสหรัฐต่อจีน ในระหว่างการหารือกับแคทเธอรีน ไท่ ผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนด้วย

รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของไบเดนได้ประกาศห้ามการขายหรือนำเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมใหม่ของหัวเว่ยเทคโนโลยี และ ZTE 000063.SZ โดยให้เหตุผลว่า อุปกรณ์ดังกล่าวก่อให้เกิด “ความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้” ต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ

สหรัฐยังได้นำกฎขั้นสุดท้ายมาใช้ ซึ่งมีผลบังคับในการห้ามการขายหรือนำเข้าอุปกรณ์ใหม่ที่ผลิตโดยผู้ผลิตอุปกรณ์เฝ้าระวังของจีน Dahua Technology Co 002236.SZ บริษัทกล้องวงจรปิด Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 002415 SZ และบริษัทโทรคมนาคม Hytera Communications Corp Ltd 002583.SZ

ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงการกีดกันและปราบปรามยักษ์ใหญ่ด้านเทนโนโลยีของจีนโดยสหรัฐ ท่ามกลางความวิตกกังวลว่าจีนอาจใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อสอดแนมชาวอเมริกัน แม้จะยังไม่มีหลักฐานใดๆ มาสนับสนุนความเชื่อดังกล่าวก็ตาม

ทั้งนี้ หัวเว่ยและ ZTE ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัฐบาลสหรัฐมาโดยตลอด ทั้งในเรื่องที่ว่าบริษัทอาจสอดแนมลูกค้าในสหรัฐ และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ